PAGELLE DI REPARTO: Forte, gol pesantissimo. Anche Dini decisivo nel finale

Vittoria in trasferta per il Catania che batte la Cavese per 1-0 grazie alla rete di Forte al 55′. Andiamo a vedere le valutazioni di TuttoCalcioCatania.com ai reparti della squadra etnea impegnata nel match valido per la seconda giornata del campionato di Serie C, girone C.

DIFESA 6.5

Difesa rossazzurra sul pezzo. Nonostante qualche occasione concessa, il pacchetto arretrato si compatta bene e col passare dei minuti riesce ad annullare le sfuriate avversarie. Finale emozionante, decisivo anche Dini

I migliori in difesa:

Dini 7 – Decisivo nei minuti di recupero del secondo tempo chiudendo lo specchio su un tentativo ravvicinato di Orlando. Come sempre garanzia e sicurezza per i compagni della difesa.



Di Gennaro e Ierardi 6.5 – Coordinano bene l’intera difesa, con esperienza e temperamento. Poche sbavature, importante aver mantenuto la rete inviolata.

Celli 6+, Pieraccini 6

CENTROCAMPO 6.5

In mezzo al campo tanto lavoro sporco, fondamentale il gioco sulle corsie esterne. La diga rossazzurra funziona, ci sono tutti gli ingredienti giusti: temperamento, fiato e qualità tecnica per uscire bene dalla pressione avversaria.

I migliori a centrocampo:

Donnarumma 7 – Continuità di rendimento, avvia l’azione del gol con una verticalizzazione coraggiosa. Un elemento davvero prezioso nello scacchiere tattico di mister Toscano.

Casasola 6.5 – Ottime letture, anche a destra tanta corsa soprattutto nel secondo tempo.

Aloi 6+, Corbari 6+

ATTACCO 6.5

Il reparto offensivo del Catania ha potenziale, numeri di spessore – considerando anche la panchina – e deve dimostrare in campo la propria forza. Si sono viste buone cose, altre invece vanno riviste (a volte gioco farraginoso davanti). Un’ottima parata su calcio di rigore del portiere della Cavese nega la gioia del gol a Cicerelli.

Il migliore in attacco:

Forte 7 – Un gol pesantissimo quello segnato dal numero 32 rossazzurro, bravo a trovarsi nel posto giusto al momento giusto. Non sempre l’attaccante è nel vivo dell’azione del Catania, ma la rete che mette a referto è di quelle importanti, perché regala alla squadra punti preziosi per classifica e morale.

Jimenez 6.5, Cicerelli 6+, Lunetta 6, D’Ausilio sv, Stoppa sv

