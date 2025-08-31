PAROLA AI TIFOSI – I cuGGini: “Vincere così è sempre un buon viatico. Succede poco o nulla, a parte…”

“Tifosi sfegatati del Catania, tentiamo di commentare le vicende rossazzurre con liscìa”. Si definiscono così i cuGGini che, via social, danno il loro punto di vista sulla vittoria rossazzurra conquistata al cospetto della Cavese.

Un incontro “che ha visto la squadra di Toscano vincere questo brutto, sporco e cattivo incontro. Bentornato girone C, non ci eri mancato. Succede poco o nulla a parte una quasi espulsione di Celli, un gol annullato alla Cavese al Var, un gol annullato al Catania al Var per un fallo commesso la settimana prima, un gol convalidato al Catania al Var, un rigore confermato al Var, un rigore ammuccato senza l’ausilio del Var, un paio di contropiedi ittati nda munnizza, l’arbitro che fischia al quinto minuto di recupero senza addunarsi che il recupero era ancora quasi iniziato, l’aureola ricomparsa a Dini, altri decenni di recupero, un rigore non dato al Var per evidente calo di zuccheri, gli addetti al Var che scioperano perché pretendono gli straordinari, D’Ausilio che si cala un gol alla Montalto, orde di mariti cazziati perchè dovevano tornare a casa alle 8 e alle 8 ancora mancu ava accuminciatu u recupero, Di Gennaro che spazza tutto quello che passa dalle sue parti (macari i lapuni), ancora n’altro po’ di recupero, a bulletta di l’Enel de riflettori c’ammogghia e finalmente il fischio finale. Una vittoria così è sempre un buon viatico.

P.S. il così scarso Foggia ha vinto.

P.S. 2 su s’accumincia accussì n’ama a fari l’abbonamento co caddiologo.

Sempre e solo fozza Catania!”, si legge.

