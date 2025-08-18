lunedì, 18 Agosto 2025
PAROLA AI TIFOSI – Liotrizzati: “Catania, serve un colpo da 90 in attacco”

Commento social dei Liotrizzati, noto gruppo di sostenitori rossazzurri della Curva Sud dello stadio “Angelo Massimino”, dopo la sconfitta esterna del Catania contro il Crotone:

“Considerando che è stata la prima uscita ufficiale in assoluto della nuova stagione e considerando i carichi di lavoro e che ancora tutti erano bene o male imballati, non è andata eccessivamente male. Ovvio si è perso e non piace a nessuno, ma si è perso con l’unica vera occasione che hanno avuto gli avversari, peraltro regalata da una disattenzione della nostra difesa. Per il resto abbiamo subito poco e provato a creare. Anzi in alcune circostanze si vedeva la voglia di essere propositivi. Ma la partita nasconde alcuni aspetti che se non sono negativi sono obbligatoriamente da migliorare”.

“Di sicuro l’assenza nell’organico di una centravanti di peso e valore si è sentita eccome, se Forte sia davvero il riferimento d’attacco, per quello che si è visto ieri, non offre le garanzie giuste. Serve un colpo da 90 li davanti. Altri aspetti necessariamente da migliorare sono la disposizione in campo di alcuni giocatori che al momento sembrano sacrificati in zone di campo in cui non possono esprimere al meglio il loro potenziale e le loro vere attitudini. Ma d’altronde è stata solo la prima uscita, tutto può migliorare, tutto deve essere migliorato”.

