PASTORE: “Caturano sta risolvendo delle cose personali con il Potenza”

Ieri sera, mercoledì 27 agosto, il direttore sportivo del Catania Ivano Pastore ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni de La Casa di C facendo il punto della situazione sull’affare Caturano. “Sta risolvendo delle cose sue personali con il Potenza, ci auguriamo arrivi domani (ogg, ndr). Però se non risolve prima le cose sue… non determiniamo più noi”. A meno di sorprese l’attaccante napoletano classe 1990 è atteso nelle prossime ore in Sicilia per firmare il suo nuovo contratto col Catania che dovrebbe basarsi su un accordo di durata triennale o biennale con opzione per il terzo anno.

