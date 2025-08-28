giovedì, 28 Agosto 2025
HomeCalciomercatoPASTORE: "Caturano sta risolvendo delle cose personali con il Potenza"
CalciomercatoCatania NewsFocusIntervisteLega ProPrimo Piano

PASTORE: “Caturano sta risolvendo delle cose personali con il Potenza”

Redazione
By Redazione
0
962

Ieri sera, mercoledì 27 agosto, il direttore sportivo del Catania Ivano Pastore ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni de La Casa di C facendo il punto della situazione sull’affare Caturano. “Sta risolvendo delle cose sue personali con il Potenza, ci auguriamo arrivi domani (ogg, ndr). Però se non risolve prima le cose sue… non determiniamo più noi”. A meno di sorprese l’attaccante napoletano classe 1990 è atteso nelle prossime ore in Sicilia per firmare il suo nuovo contratto col Catania che dovrebbe basarsi su un accordo di durata triennale o biennale con opzione per il terzo anno.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
DA POTENZA: “Caturano ci metta la faccia e dichiari pubblicamente di voler lasciare il club”
Articolo successivo
MERCATO: Sorrento, rilancio per D’Andrea
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

TOSCANO: “Entusiasmo da alimentare, antenne dritte a Cava. Di Tacchio resta. Continuiamo il percorso di crescita”

Redazione - 0
Conferenza stampa dell'allenatore rossazzurro Domenico Toscano in vista di Cavese-Catania. Il tecnico calabrese focalizza l'attenzione sull'importante trasferta di Cava de' Tirreni. Ecco le parole...

QUI CATANIA – Di Tacchio, Luperini e Rolfini: il report medico

STAMPA GENOVESE: “Leonardi-Catania, contratto di cinque anni”

MERCATO: Buglio, il centrocampista orientato verso il sì al Catania

MERCATO: Sorrento, rilancio per D’Andrea

Seguici su Facebook

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Realizzazione Siti Web