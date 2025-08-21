giovedì, 21 Agosto 2025
HomeCatania NewsAllenamentiPELLIGRA: il presidente al "Massimino" con le figlie, spronando squadra e mister
Catania NewsAllenamentiFocusPrimo Piano

PELLIGRA: il presidente al “Massimino” con le figlie, spronando squadra e mister

Redazione
By Redazione
0
0
foto Catania FC

Rosario Pelligra allo stadio “Angelo Massimino”: una foto con le figlie, che indossano la terza maglia del Catania; in panchina con il vice presidente Vincenzo Grella e il consigliere David Tucker; il saluto del mister e il primo incontro stagionale con la squadra. Il presidente rossazzurro, che non aveva potuto presenziare all’amichevole casalinga con il Valletta FC a seguito di “improvvisi e urgenti impegni professionali in Australia” (citiamo le parole dello stesso Pelligra), è rimasto a stretto contatto con l’asset dirigenziale del Catania spronando la squadra e mister Toscano in vista del campionato che sta per iniziare.

foto Catania FC
foto Catania FC
foto Catania FC
foto Catania FC

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
CASASOLA: domenica primo “vero” appuntamento al ‘Massimino’ per l’argentino
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici su Facebook

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Realizzazione Siti Web