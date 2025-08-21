PELLIGRA: il presidente al “Massimino” con le figlie, spronando squadra e mister

Rosario Pelligra allo stadio “Angelo Massimino”: una foto con le figlie, che indossano la terza maglia del Catania; in panchina con il vice presidente Vincenzo Grella e il consigliere David Tucker; il saluto del mister e il primo incontro stagionale con la squadra. Il presidente rossazzurro, che non aveva potuto presenziare all’amichevole casalinga con il Valletta FC a seguito di “improvvisi e urgenti impegni professionali in Australia” (citiamo le parole dello stesso Pelligra), è rimasto a stretto contatto con l’asset dirigenziale del Catania spronando la squadra e mister Toscano in vista del campionato che sta per iniziare.

foto Catania FC

foto Catania FC

foto Catania FC

foto Catania FC

