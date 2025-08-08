PELLIGRA: “Improvvisi impegni professionali, domenica non ci sarò ma sempre presente con il cuore da tifoso e presidente”

NOTA DEL PRESIDENTE ROSARIO PELLIGRA

Cari tifosi rossazzurri, purtroppo improvvisi e urgenti impegni professionali in Australia mi impediranno di essere con voi, allo stadio, domenica sera. Sono molto dispiaciuto perché avrei voluto vivere insieme a voi questo nuovo inizio, spingendo i nostri ragazzi e immergendomi nell’emozione rossazzurra.

Quotidianamente sento il vice presidente Vincenzo Grella, condividiamo scelte e riflessioni strategiche anche con Mark Bresciano, Joseph Carrozzi e David Tucker. Sono tempestivamente aggiornato sul lavoro del nostro direttore generale Alessandro Zarbano e del nostro direttore sportivo Ivano Pastore, impegnati nel potenziamento del club e nel rafforzamento della rosa. Arriverò a Catania nelle prossime settimane ma con il cuore da tifoso e da presidente sono già e sempre lì.

