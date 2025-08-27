PEPPE DI STEFANO: “Catania, upgrade a livello societario. Toscano ascoltato in ogni sua idea”

Così il giornalista catanese di Sky Sport Peppe Di Stefano, ai microfoni di Futura Production, dopo le prime gare stagionali disputate dal Catania:

“Il Catania a Crotone ha giocato secondo me la migliore partita degli ultimi tre anni allo “Scida” dove si erano sempre prese sberle. E’ mancata un pò di cattiveria, c’era qualche problema a livello realizzativo e la partita col Foggia secondo me va presa con le pinze, anche perchè c’erano delle difficoltà oggettive da parte dei satanelli. Se faccio un misto tra la gara di Crotone e quella di domenica al “Massimino” viene fuori un Catania molto più solido”.

“A livello societario e dirigenziale credo che il Catania quest’anno abbia fatto un upgrade, portando in Sicilia un direttore generale di prima fascia come Alessandro Zarbano. Domenica ho avvertito vibrazioni belle. Adesso serve la ciliegina sulla torta, l’attaccante, l’obiettivo in questo senso è Caturano. C’è l’idea di portare in rossazzurro un altro centrocampista. Credo sia l’organico che voleva Mimmo Toscano. L’anno scorso ha allenato una squadra che era stata costruita forse non con i suoi desiderata, invece quest’anno è stato ascoltato in ogni sua idea”.

