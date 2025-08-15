POPOVIC: gioia personale a Chiavari, poi la sparizione dai radar rossazzurri

Il 3 agosto 2024 Gabriel Popovic ha gioito sul piano personale per la realizzazione del suo primo gol ufficiale con la maglia del Catania e nel calcio italiano, a Chiavari, contro la Carrarese. Un gol con dedica speciale alla famiglia, che lo ha sempre sostenuto e supportato. Purtroppo per il Catania la rete non fu sufficiente ai fini del passaggio del turno di Coppa Italia Frecciarossa, ma si ricorda la prova generosa offerta sul campo di una squadra freschissima di promozione in Serie B.

Popovic prese parte al ritiro di pre campionato della scorsa stagione venendo impiegato in occasioni dei primi impegni ufficiali, quando il Catania non aveva praticamente nessun centravanti di ruolo a disposizione. “E’ giovane, ha bisogno di crescere ma come tutti. Quando fai giocare i giovani devi avere il coraggio di farli giocare e la forza di saperli aspettare“, le parole rilasciate allora dal tecnico Mimmo Toscano. Il ragazzo, invece, in un’intervista concessa a La Sicilia disse: “Ho imparato un pò di italiano e quindi in campo sono più sereno e a mio agio. Capisco sempre più del calcio italiano e questo mi entusiasma, voglio continuare a crescere tanto. Il mister vuole che la punta partecipi attivamente a tutte le fasi di gioco e credo di aver capito molto della sua idea di calcio“.

L’attaccante, figlio dell’attuale CT dell’Australia Tony Popovic, era fortemente desideroso di giocarsi le sue carte. Ad oggi, però, l’ultima volta che il ragazzo classe 2003 nato a Westminster (Inghilterra) ma con nazionalità australiana e passaporto croato è sceso in campo vestendo i colori rossazzurri risale al 26 novembre 2024: lo 0-5 maturato contro il Trapani in Coppa Italia Serie C, dopo uno stage sostenuto a Sidney. Poi, esperienza non entusiasmante in prestito in Serie D alla Puteolana, realizzando un gol. In totale ha raccolto appena 6 presenze in due anni tra le fila etnee. Adesso il suo futuro è destinato altrove.

