sabato, 9 Agosto 2025
PRIMAVERA: Biagianti si avvarrà del contributo del first assistant coach Pappalardo

Novità per quanto riguarda lo staff tecnico della Primavera del Catania. Detto della preziosa riconferma del mister Marco Biagianti, che ha rinnovato il contratto legandosi alla società rossazzurra per altri due anni, l’ex centrocampista del Catania si avvarrà della collaborazione del first assistant coach Salvatore Pappalardo. Figura importante perchè fungerà da stretto collaboratore dell’allenatore capo, fornendo supporto e assistenza nella pianificazione e nell’esecuzione degli allenamenti e delle strategie di gioco, Pappalardo aveva già ricoperto un incarico nel settore giovanile ai tempi del Calcio Catania. E’ stato operativo in varie società nel corso degli anni: dallo staff tecnico dell’ACR Messina a quello del Trapani (le sue ultime esperienze professionali), passando per l’Acireale Calcio, il Catania Beach Soccer, il Giarre Calcio, lo Sporting Viagrande e gli spagnoli del CD San Francisco.

