PROSPERI (all. Cavese): “Catania molto forte e costruito con grande intelligenza, dobbiamo dare tutto”

Fabio Prosperi, allenatore della Cavese, parla in sala stampa in vista della partita contro il Catania. Ecco quanto evidenziato:

“Il Catania ha una caratura fuori categoria. Contro una squadra del genere cercheremo di creare più problemi possibili, valutando di cambiare eventualmente spartito anche a partita in corso. Catania e Benevento credo siano le superfavorite per la vittoria del campionato. Ha un organico di grande livello, costruito con intelligenza e oculatezza. Una squadra molto forte, fisica, tecnica, ma io mi aspetto dai ragazzi che cerchino di riportare in campo quello che abbiamo provato in settimana dando tutto. Questo deve essere il nostro mantra, dare il massimo in ogni partita e allenamento”.

“Pensare a cosa possa accadere in campo è difficile perchè affrontiamo un avversario davvero di rilievo ma l’importante è non avere rimpianti a fine gara. Bisognerà provare a limitare il gap fisico e tecnico cercando di prestare più attenzione possibile, concentrazione, limitare le loro qualità. Vorremmo anche cercare di produrre dei fastidi al Catania nei limiti del possibile. Considerato il valore di un avversario super attrezzato ed il blasone, perchè il Catania non c’entra nulla con questa categoria, è ovvio pensare ad eventuali modifiche tattiche. Noi dobbiamo cercare di mantenere lo stesso atteggiamento mentale, spirito di sacrificio e voglia di lavorare con qualsiasi avversario. Naturalmente questa è una sfida che si prepara da sola mentalmente ed è un motivo di vanto e orgoglio per me ed i ragazzi affrontare il Catania. E’ sempre piacevole sfidare un avversario così importante. Oltretutto giochiamo in casa, quindi c’è ancora più emozione”.

