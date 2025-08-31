PROSPERI (all. Cavese): “Meritavamo almeno il pareggio, Catania messo in grande difficoltà”

Tutta l’amarezza dell’allenatore della Cavese Fabio Prosperi nel commentare in sala stampa la sconfitta casalinga maturata contro il Catania:

“Sono scuro in volto, dispiaciuto per il risultato e per i ragazzi che secondo me hanno fatto – e non voglio esagerare – una buonissima partita, mettendo in grande difficoltà una squadra attrezzata e fuori categoria, una delle big del campionato. E’ un peccato perchè credo che almeno un punto lo meritassimo. Ad inizio gara magari ci si aspettava una partita molto comoda e facile per il Catania, invece abbiamo fatto un’ottima gara. Noi dobbiamo essere questi perchè è l’unica strada che ci può portare al raggiungimento dell’obiettivo. Abbiamo avuto anche occasioni per fare gol, l’avevamo tra l’altro realizzato ma ci è stato annullato. So che per gli arbitri non è facile, c’è questa novità del FVS ma il metro adottato non lo capisco. Ci hanno detto che l’episodio per essere cambiato deve risultare evidente. A noi è stato tolto il gol per un fallo nostro che non era evidente, al contrario di quanto successo in occasione della rete annullata al Catania”.

“Abbiamo avuto tante situazioni per fare gol, non ci siamo riusciti. C’è sempre da migliorare, ovvio, ma non vedo un problema enorme. Primo tempo di grandissima intensità. Bravo il Catania ad addormentare un pò la partita. Non si possono fare 100 minuti in quella maniera, non lo fa nessuna squadra, ma gli ultimi 20 minuti abbiamo tenuto il Catania nella propria metà campo con un ritmo abbastanza importante. Il gol preso credo che ci abbia fatto scendere un attimino la tensione e questo non deve accadere. Sul piano fisico e tattico credo che abbiamo retto il confronto forse anche oltre le migliori aspettative, poi il Catania ha valori innegabili, mette dentro giocatori di altra categoria, si possono permettere solo loro certi cambi. Ripeto, ottima prestazione e avremmo sicuramente meritato almeno il punto, poi se la gara fosse rimasta in equilibrio e ci avessero convalidato la rete probabilmente sarebbe stata un’altra partita”.

“Il percorso non sarà facile e lo sappiamo perchè la nostra squadra è particolarmente giovane. Per umiltà, tecnica e corsa in campo io sono contento e dobbiamo continuare su questa strada per crescere. Abbiamo tenuto botta ad una squadra molto importante, li abbiamo messi in seria difficoltà. Ora le partite sono talmente lunghe… nei momenti di stanca queste squadre hanno una fisicità immensa, ma eravamo quasi riusciti a rimettere in piedi l’incontro”.

