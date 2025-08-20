QUI CATANIA: classifica marcatori pre campionato, D’Andrea al comando

Tra i possibili candidati a lasciare la lista dei 23, Filippo D’Andrea ha concluso il pre campionato con 3 reti all’attivo. Considerando gli allenamenti congiunti sostenuti con Ascoli e Montespaccato a Norcia, l’amichevole disputata al cospetto del Valletta FC al “Massimino” ed il match di Crotone in Coppa Italia Serie C, il pre campionato rossazzurro si è chiuso con 12 gol complessivamente realizzati dal Catania. D’Andrea il calciatore più prolifico. Completano il podio dei marcatori Emmanuele Cicerelli e Gabriel Lunetta, entrambi a quota 2 gol. Seguono con una marcatura Francesco Forte, Alessandro Raimo, Matteo Di Gennaro, Alessandro Quaini e Daniele Donnarumma.

