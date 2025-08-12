martedì, 12 Agosto 2025
QUI CATANIA: coppie al completo nella rosa, in attesa degli ultimi ritocchi

Livio Giannotta
foto Catania FC

Non è stata ancora ufficializzata la lista contenente i 23 “calciatori professionisti” che andrà consegnata alla Lega Pro in chiusura di calciomercato. A disposizione del Catania ci sono ancora alcune settimane per definire l’organico che andrà ad affrontare la stagione 2025/26. Al momento, ipotizzando che a non fare parte della lista siano Silvestri, De Rose, Frisenna, Luperini, Marsura, Peralta, Chiarella, D’Andrea e Popovic, la rosa a disposizione del tecnico Mimmo Toscano comprende una coppia per ruolo.

Considerando l’utilizzo del sistema di gioco 3-4-2-1 di base, Dini-Bethers si contenderanno il posto da titolare a difesa dei pali; Ierardi-Pieraccini, Di Gennaro-Martic, Celli-Allegretto in difesa; Casasola-Raimo, Corbari-Quaini, Aloi-Di Tacchio, Donnarumma-Lunetta a centrocampo; D’Ausilio-Jimenez, Cicerelli-Stoppa sulla trequarti; Forte-Rolfini in avanti. In totale 22 elementi a cui aggiungere un ulteriore innesto. Un ritocco in più determinerebbe l’uscita di un altro dei calciatori che oggi figurerebbe in lista.

