sabato, 16 Agosto 2025
HomeCatania NewsQUI CATANIA: da Pescara a Crotone, tre mesi dopo la grande delusione...
Catania NewsFocusLega ProPrimo Piano

QUI CATANIA: da Pescara a Crotone, tre mesi dopo la grande delusione comincia un nuovo percorso

Livio Giannotta
By Livio Giannotta
0
78
foto Catania FC

Sono trascorsi tre mesi da quel Pescara 1-2 Catania. I rossazzurri vinsero sul campo di una squadra destinata a vincere i playoff. La vittoria più amara, perchè per accedere al turno successivo la squadra di mister Toscano avrebbe dovuto imporsi in Abruzzo con due reti di scarto. Serviva un’impresa autentica agli etnei, usciti a testa alta dal rettangolo verde ma con tanto, tantissimo rammarico. Ricordiamo ancora oggi le lacrime di Dini e Di Tacchio. In generale la delusione stampata sul volto dei calciatori del Catania, ma anche la speranza che da quel giorno si potesse costruire qualcosa d’importante per la stagione successiva.

Conclusa un’annata difficoltosa per tanti motivi, il Catania è ripartito da quel che di positivo si sviluppò in quel contesto. In primis l’entusiasmo caratterizzato dagli ultimi mesi di campionato che diedero slancio ad un gruppo che seppe finalmente compattarsi dopo avere lavorato a lungo sui meccanismi di gioco richiesti da Toscano, trovando la quadra. In questo senso è possibile dare continuità a quel periodo favorevole, riconfermando buona parte della rosa con innesti che, sulla carta, rappresentano un valore aggiunto. Il Catania ha iniziato un nuovo percorso sostenendo un ritiro regolare, con tranquillità e serenità.

Archiviata la grande delusione di Pescara, ecco i rossazzurri ai blocchi di partenza di una stagione in cui ci sarà da sudare. Gli avversari venderanno cara la pelle, nessuno è intenzionato a concedere sconti. Chiunque raddoppierà i propri sforzi al cospetto di una realtà che mantiene il suo fascino e blasone. Ecco perchè è d’obbligo farsi trovare pronti soprattutto sul piano mentale. Aspetto a più riprese rimarcato da mister Toscano alla vigilia di Crotone-Catania, match che segnerà l’esordio ufficiale del Catania 2025/26.

Priorità al campionato, ci mancherebbe, ma perdere non piace a nessuno. Tutti vogliono ben figurare. Sarà una sfida secca, valevole per il primo turno eliminatorio di Coppa Italia Serie C, con eventuali calci di rigore in caso di parità nei 90′. Occasione utilissima per testare il lavoro svolto finora e le ambizioni delle due squadre in un confronto che si preannuncia di livello.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
FORTE: lo “squalo” punta al ritorno in doppia cifra
Articolo successivo
CATANIA FC: “Piangiamo con grande commozione la scomparsa di Pippo Baudo”
Livio Giannotta
Livio Giannottahttps://www.tuttocalciocatania.com
"Le idee ispirate dal coraggio sono come le pedine negli scacchi. Possono essere mangiate ma anche dare avvio ad un gioco vincente". Parole del grande scrittore tedesco Johann Wolfgang Von Goethe che mi hanno spinto all'ideazione di 'TuttoCalcioCatania.com'. Un progetto che parte da lontano e si pone l'obiettivo di fare informazione responsabilmente e consapevolmente. Direttore della testata giornalistica catanese e "stakanovista editoriale", mi avvalgo del contributo di un gruppo di lavoro brillante e motivato.

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici su Facebook

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Realizzazione Siti Web