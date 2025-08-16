QUI CATANIA: da Pescara a Crotone, tre mesi dopo la grande delusione comincia un nuovo percorso

Sono trascorsi tre mesi da quel Pescara 1-2 Catania. I rossazzurri vinsero sul campo di una squadra destinata a vincere i playoff. La vittoria più amara, perchè per accedere al turno successivo la squadra di mister Toscano avrebbe dovuto imporsi in Abruzzo con due reti di scarto. Serviva un’impresa autentica agli etnei, usciti a testa alta dal rettangolo verde ma con tanto, tantissimo rammarico. Ricordiamo ancora oggi le lacrime di Dini e Di Tacchio. In generale la delusione stampata sul volto dei calciatori del Catania, ma anche la speranza che da quel giorno si potesse costruire qualcosa d’importante per la stagione successiva.

Conclusa un’annata difficoltosa per tanti motivi, il Catania è ripartito da quel che di positivo si sviluppò in quel contesto. In primis l’entusiasmo caratterizzato dagli ultimi mesi di campionato che diedero slancio ad un gruppo che seppe finalmente compattarsi dopo avere lavorato a lungo sui meccanismi di gioco richiesti da Toscano, trovando la quadra. In questo senso è possibile dare continuità a quel periodo favorevole, riconfermando buona parte della rosa con innesti che, sulla carta, rappresentano un valore aggiunto. Il Catania ha iniziato un nuovo percorso sostenendo un ritiro regolare, con tranquillità e serenità.

Archiviata la grande delusione di Pescara, ecco i rossazzurri ai blocchi di partenza di una stagione in cui ci sarà da sudare. Gli avversari venderanno cara la pelle, nessuno è intenzionato a concedere sconti. Chiunque raddoppierà i propri sforzi al cospetto di una realtà che mantiene il suo fascino e blasone. Ecco perchè è d’obbligo farsi trovare pronti soprattutto sul piano mentale. Aspetto a più riprese rimarcato da mister Toscano alla vigilia di Crotone-Catania, match che segnerà l’esordio ufficiale del Catania 2025/26.

Priorità al campionato, ci mancherebbe, ma perdere non piace a nessuno. Tutti vogliono ben figurare. Sarà una sfida secca, valevole per il primo turno eliminatorio di Coppa Italia Serie C, con eventuali calci di rigore in caso di parità nei 90′. Occasione utilissima per testare il lavoro svolto finora e le ambizioni delle due squadre in un confronto che si preannuncia di livello.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***