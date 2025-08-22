sabato, 23 Agosto 2025
HomeCatania NewsQUI CATANIA: di nuovo insieme Pieraccini e Donnarumma, provando a ricreare con...
Catania NewsIl PersonaggioFocusLega ProPrimo Piano

QUI CATANIA: di nuovo insieme Pieraccini e Donnarumma, provando a ricreare con Toscano l’alchimia del 2023/24

Redazione
By Redazione
0
150

Rieccoli, insieme. Dopo avere condiviso per un paio di stagioni l’avventura con la maglia del Cesena. Il giovane difensore Simone Pieraccini e l’esperto laterale sinistro Daniele Donnarumma sono stati ufficializzati il mese scorso dal Catania, accogliendo le indicazioni di mister Domenico Toscano con cui hanno vinto il girone B del campionato di Serie C e la Supercoppa di categoria nel 2023-2024. Adesso hanno deciso di cimentarsi nuovamente con il torneo di terza serie, provando a ricreare l’alchimia di allora.

Per Pieraccini si tratta della prima esperienza nel girone meridionale e lontano da casa. Prelevato in prestito con diritto di riscatto dal Cesena, Pieraccini è grato a Toscano per essere stato il primo tecnico a puntare convintamente su di lui tra i professionisti. Classe 2004, ritrova l’allenatore calabrese pur nella consapevolezza che ci sarà tanto da sudare per la conquista di un posto da titolare. Sul centro-destra rappresenta in questo momento l’alternativa principale a Ierardi ma, all’occorrenza, Pieraccini può ricoprire anche gli altri ruoli del reparto arretrato. Ragazzo promettente, umile e silenzioso, si giocherà fino in fondo le proprie carte. A Cesena ha dato un contributo utile anche in zona gol, rendendosi insidioso sui calci piazzati.

Donnarumma, quasi sempre titolare anche nell’ultimo campionato di Serie B disputato, rappresenta un altro innesto fortemente voluto da Toscano. A Cesena era solito sfrecciare sulla sinistra, garantendo una spinta notevole, tanti cross, qualche gol e un bottino interessante di assist. Per lui il girone C non è una novità, avendolo già affrontato vestendo le maglie di ACR Messina e, soprattutto, Monopoli. Proprio il triennio vissuto in Puglia è stato importante nella misura in cui Donnarumma ha incominciato a trovare spazio tra i cadetti al Cittadella, prima di riappropriarsi della B con il Cesena. Obiettivo che, ora, insegue in rappresentanza dei colori rossazzurri.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
SICILIA24: “Catania-Foggia, i tifosi si attendono una partenza col piede giusto”
Articolo successivo
D’AUSILIO: “Ho scelto subito Catania, ho voluto fortemente questa piazza”
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici su Facebook

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Realizzazione Siti Web