QUI CATANIA: di nuovo insieme Pieraccini e Donnarumma, provando a ricreare con Toscano l’alchimia del 2023/24

Rieccoli, insieme. Dopo avere condiviso per un paio di stagioni l’avventura con la maglia del Cesena. Il giovane difensore Simone Pieraccini e l’esperto laterale sinistro Daniele Donnarumma sono stati ufficializzati il mese scorso dal Catania, accogliendo le indicazioni di mister Domenico Toscano con cui hanno vinto il girone B del campionato di Serie C e la Supercoppa di categoria nel 2023-2024. Adesso hanno deciso di cimentarsi nuovamente con il torneo di terza serie, provando a ricreare l’alchimia di allora.

Per Pieraccini si tratta della prima esperienza nel girone meridionale e lontano da casa. Prelevato in prestito con diritto di riscatto dal Cesena, Pieraccini è grato a Toscano per essere stato il primo tecnico a puntare convintamente su di lui tra i professionisti. Classe 2004, ritrova l’allenatore calabrese pur nella consapevolezza che ci sarà tanto da sudare per la conquista di un posto da titolare. Sul centro-destra rappresenta in questo momento l’alternativa principale a Ierardi ma, all’occorrenza, Pieraccini può ricoprire anche gli altri ruoli del reparto arretrato. Ragazzo promettente, umile e silenzioso, si giocherà fino in fondo le proprie carte. A Cesena ha dato un contributo utile anche in zona gol, rendendosi insidioso sui calci piazzati.

Donnarumma, quasi sempre titolare anche nell’ultimo campionato di Serie B disputato, rappresenta un altro innesto fortemente voluto da Toscano. A Cesena era solito sfrecciare sulla sinistra, garantendo una spinta notevole, tanti cross, qualche gol e un bottino interessante di assist. Per lui il girone C non è una novità, avendolo già affrontato vestendo le maglie di ACR Messina e, soprattutto, Monopoli. Proprio il triennio vissuto in Puglia è stato importante nella misura in cui Donnarumma ha incominciato a trovare spazio tra i cadetti al Cittadella, prima di riappropriarsi della B con il Cesena. Obiettivo che, ora, insegue in rappresentanza dei colori rossazzurri.

