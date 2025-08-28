QUI CATANIA – Di Tacchio, Luperini e Rolfini: il report medico

NOTA STAMPA CATANIA FOOTBALL CLUB

Catania Football Club rende noto che, alla luce dell’indicazione positiva dopo la recente visita specialistica di controllo effettuata dal professor Mariani, Francesco Di Tacchio ha già intrapreso la fase di riatletizzazione. Gregorio Luperini è impegnato nello svolgimento di un analogo programma propedeutico al recupero della migliore condizione. Alex Rolfini ha sostenuto i primi allenamenti con i compagni, le condizioni dell’attaccante verranno ulteriormente valutate nei prossimi giorni.

