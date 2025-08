QUI CATANIA: domenica attesa la presenza di Pelligra allo stadio

In queste ore la società rossazzurra ha confermato una notizia che era nell’aria da qualche giorno, cioè l’organizzazione di un confronto amichevole domenica 10 agosto. Sarà l’occasione per testare ulteriormente la condizione della squadra di mister Toscano continuando a provare schemi e meccanismi utili in vista dell’esordio stagionale in Coppa Italia Serie C a Crotone. Non solo. Domenica si tratterà del primo abbraccio dei tifosi catanesi, momento di presentazione al pubblico del Catania edizione 2025/26 allo stadio “Angelo Massimino”.

Attesa, nella circostanza, anche la presenza del patron Rosario Pelligra. Le sue ultime parole con riferimento al Catania risalgono al 13 luglio scorso, a tre anni esatti dalla ripartenza ufficiale del calcio rossazzurro. Eccole di seguito riportate: “Catania Football Club cresce e vuol continuare a farlo, spinto dalla passione di una comunità straordinaria che merita un plauso e un ringraziamento. Ai nostri sostenitori offriamo il massimo dell’impegno per rendere la società sempre più forte, anche attraverso gli investimenti strutturali già previsti, e per ottenere i risultati sperati in campo. Auguri al Catania e ai suoi tifosi”.

