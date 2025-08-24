domenica, 24 Agosto 2025
QUI CATANIA: ecco la formazione scelta dai tifosi contro il Foggia

foto Catania FC

In occasione del match dello stadio “Angelo Massimino” contro il Foggia, mister Domenico Toscano farebbe bene a schierare il seguente undici rossazzurro secondo la maggioranza dei votanti al nostro consueto sondaggio pre partita: Dini a difesa dei pali; Ierardi, Di Gennaro, Celli a completamento del reparto arretrato; Casasola, Corbari, Aloi, Donnarumma a centrocampo con Jimenez e Cicerelli alle spalle di Forte in avanti. Rispetto alla precedente gara disputata in Coppa Italia Serie C al cospetto del Crotone, i tifosi del Catania sarebbero dunque favorevoli a ripartire quasi dallo stesso undici di partenza ad eccezione di Aloi, centrocampista prelevato di recente dalla Ternana, schierato al posto dello squalificato Quaini.

