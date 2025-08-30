sabato, 30 Agosto 2025
QUI CATANIA: ecco la formazione scelta dai tifosi contro la Cavese

foto Catania FC

In occasione del match dello stadio “Simonetta Lamberti” contro la Cavese, mister Domenico Toscano farebbe bene a schierare il seguente undici rossazzurro secondo la maggioranza dei votanti al nostro consueto sondaggio pre partita: Dini a difesa dei pali; Ierardi, Di Gennaro, Celli a completamento del reparto arretrato; Casasola, Corbari, Aloi, Donnarumma a centrocampo con D’Ausilio e Cicerelli alle spalle di Forte in avanti. Rispetto alla precedente gara disputata all’esordio in campionato contro il Foggia tra le mura amiche, i tifosi del Catania sarebbero dunque favorevoli a ripartire quasi dallo stesso undici di partenza ad eccezione di D’Ausilio, trequartista prelevato di recente dall’Avellino, leggermente preferito all’italo-spagnolo Jimenez.

