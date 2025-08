QUI CATANIA: giovedì la ripresa degli allenamenti in sede

Archiviato l’ultimo atto del ritiro pre-campionato con l’allenamento congiunto al cospetto del Montespaccato Calcio (formazione di Serie D), mister Domenico Toscano ha concesso al gruppo qualche giorno di meritato riposo. Dopo avere lasciato l’Umbria, con soddisfazione per il lavoro svolto, l’accoglienza ricevuta e l’efficienza delle strutture messe a disposizione archiviando tre settimane molto positive, il Catania tornerà ad allenarsi regolarmente giovedì.

La ripresa è prevista tra il campo principale (il “Massimino”) ed il “Cibalino”. I rossazzurri prepareranno il confronto amichevole con i maltesi del Valletta FC – tappa utile in preparazione del primo impegno ufficiale della stagione con il Crotone in Coppa Italia Serie C – fissato per domenica sera davanti ai propri tifosi. Sarà anche l’occasione pre presentare al pubblico la squadra di Domenico Toscano edizione 2025/26. Il Catania valuterà, una volta ripreso il lavoro in sede, le condizioni di alcuni giocatori che ultimamente non hanno potuto allenarsi con regolarità a seguito di qualche acciacco fisico: Chiarella, Di Tacchio, Forti, Luperini, Rolfini e Stoppa.

