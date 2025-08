QUI CATANIA: la base di squadra attuale, aspettando i prossimi innesti

Come giocherebbe, ad oggi, il Catania? Gli innesti di Martic e Corbari consentono al Catania di avere più alternative in difesa e nel reparto di centrocampo. La difesa può definirsi numericamente al completo con Ierardi-Pieraccini braccetti destri, Di Gennaro-Martic al centro e Celli-Allegretto braccetti sinistri. In ritiro, comunque, mister Toscano ha impiegato Pieraccini anche in posizione centrale. Martic in carriera ha ricoperto con maggiore frequenza il ruolo di centrocampista ma, negli ultimi anni, ha agito spesso in una linea difensiva a tre giostrando sia da braccetto che da centrale. Silvestri in uscita. A difendere i legni, confermatissimo l’ex Crotone Dini con Bethers a fargli da vice ed il giovanissimo Butano che potrebbe essere il terzo portiere.

A proposito dei centrocampisti, la direzione sportiva del club ha ritenuto opportuno, d’accordo con mister Toscano, riconfermare in rosa Quaini e Di Tacchio, mantenendo il promettente Forti in orbita prima squadra. Corbari, reduce da un’ottima stagione alla Virtus Entella, innalza notevolmente il tasso qualitativo del settore assicurando anche buone capacità d’inserimento con doti realizzative che torneranno utilissime al Catania. Oltre al citato Martic, Jimenez (soprattutto) e Luperini possono giostrare in mezzo al campo in caso di necessità, ma il Catania sonda il mercato alla ricerca di un ulteriore centrocampista che combini qualità e quantità, il cui ingaggio appare essenziale. Da verificare la permanenza, o meno, di Frisenna che ha saltato il ritiro pre-campionato facendo riatletizzazione in sede.

Sulle corsie laterali di destra e sinistra Casasola e Donnarumma assicurano una spinta poderosa, cross, assist e qualche gol. Raimo fungerà da alternativa a Casasola, Lunetta può essere un’opzione più che valida nel lato mancino del rettangolo verde. Sulla trequarti, tante soluzioni per l’allenatore calabrese. Pensiamo all’utilizzo della coppia Jimenez-Cicerelli a supporto di Forte come unica punta in un ipotetico 3-4-2-1, oppure l’inserimento di Stoppa e/o Lunetta alle sue spalle. O ancora l’impiego di Luperini trequartista o dell’ex Vicenza Rolfini, attaccante di movimento che, forse, dà il meglio di sè in avanti con il sostegno di un’altra punta. Bocic, D’Andrea e Chiarella completano il parco attaccanti ma i tre sono in uscita. Qualcos’altro sul mercato in entrata, comunque, si farà anche per quanto riguarda la zona offensiva del campo.

IPOTETICA “FORMAZIONE TIPO” DEL CATANIA CON GLI ATTUALI EFFETTIVI:

(3-4-2-1)

Dini

Ierardi

Di Gennaro

Celli

Casasola

Corbari

Di Tacchio

Donnarumma

Jimenez

Cicerelli

Forte

