QUI CATANIA: lavoro, unità d’intenti e serenità. Il bilancio del ritiro di Norcia

L’allenamento congiunto con il Montespaccato, formazione appena ripescata in Serie D (6-1 il risultato finale), sancisce la chiusura del ritiro del Catania a Norcia. Vanno in archivio tre settimane di lavoro ad alta intensità, tipico delle squadre allenate da Domenico Toscano, che è solito far tenere ai propri giocatori ritmi elevati focalizzando l’attenzione sulla condizione atletica, fisica e mentale. Inoltre, rapidità nello sviluppo delle giocate, cura maniacale dei particolari, riconquista palla, equilibrio nelle due fasi, ribaltamento veloce dell’azione, fluidità della manovra soprattutto sugli esterni. Tanti gli aspetti tattici su cui mister Toscano ha posto l’accento.

Si è lavorato con applicazione e unione d’intenti. Tanto sudore e impegno ma anche sorrisi stampati sul volto dei calciatori in Umbria. Segno che, al di là dello spirito di sacrificio evidenziato, il gruppo nella sua interezza ha lavorato anche con serenità. Positivo l’inserimento dei nuovi arrivati ed il bilancio complessivo del ritiro in Umbria, trovando oltretutto il Catania una buona location e ricevendo un’accoglienza davvero splendida in una cittadina che non ospitava da tempo un ritiro di una squadra di calcio, dopo il terremoto devastante del 2016. A proposito, potrebbe essere destinata a proseguire nel tempo la collaborazione con il Comune di Norcia.

Il diesse Pastore ha rispettato le richieste avanzate dall’allenatore nei mesi scorsi, permettendogli di lavorare con un buon nucleo di giocatori e senza gran parte degli esuberi. Fermo restando che serviranno ulteriori innesti dal mercato nei prossimi giorni per completare la rosa 2025/26, allo scopo di rendere massimamente competitiva la squadra. Questo l’obiettivo unico del Catania, atteso al rientro in sede per preparare il match di Coppa Italia Serie C al cospetto del Crotone. Prima ancora potrebbe essere organizzata un’amichevole al “Massimino” il 10 agosto. In casa rossazzurra si comincia a fare sul serio. Testa, cuore e gambe in vista di una stagione importante da affrontare.

