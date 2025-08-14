giovedì, 14 Agosto 2025
QUI CATANIA: LeoVegas.News Official Partner per la stagione 2025/26

Ufficializzato ancora il binomio fra Catania FC e LeoVegas.News, Official Partner rossazzurro anche per la stagione 2025/26. Nato nel 2021, LeoVegas.News è gestito da Winga che è parte del Gruppo di giochi e intrattenimento svedese LeoVegas, acquisito nel 2022 dal gruppo MGM Resorts International. Si posiziona come l’infotainment magazine di riferimento per gli appassionati sportivi italiani con contenuti dedicati al mondo dello sport, approfondimenti esclusivi con i grandi protagonisti della scena nazionale e internazionale e statistiche non solo legate al mondo del calcio. L’obiettivo di LeoVegas.News, attuale sponsor di club come Como, Atalanta, Venezia e Inter, è fornire non solo intrattenimento, ma diventare un vero e proprio punto di riferimento per le notizie, il divertimento, le esperienze e le passioni dei propri utenti. LeoVegas.News predisporrà per il Catania contenuti social esclusivi con i calciatori, walkabout, magliette autografate, biglietti con hospitality e altre opportunità per avvicinare ulteriormente gli appassionati alla squadra.

