QUI CATANIA: “lista calciatori settore giovanile”, obbligatorio inserire almeno cinque elementi

C’è una precisazione da fare, con riferimento alla “lista calciatori settore giovanile” da presentare in Lega a mezzo pec precedendo l’inizio della prima gara di campionato. Questa lista non è facoltativa ma deve obbligatoriamente includere almeno 5 calciatori provenienti dal proprio settore giovanile, indipendentemente dallo status (giovane di serie, apprendista prof o professionista) e senza alcun limite in ordine al numero massimo complessivo degli stessi.

Ai fini del presente regolamento sono considerati provenienti dal proprio settore giovanile i calciatori nati successivamente al 1° gennaio 2003 che siano stati tesserati con la società, anche a titolo temporaneo, per un minimo di due stagioni sportive, anche non consecutive, nel corso di ciascuna delle quali dovranno aver svolto attività prevalente in una delle seguenti rispettive categorie giovanili: Primavera, Under 18, Under 17, Under 16, Under 15, JunioresProv./Reg./Naz., Allievi Prov./Reg., Giovanissimi Prov./Reg. ed Esordienti. Il Catania, pertanto, deve allinearsi a questa regola.

Ricordiamo che la società rossazzurra, nel corso del pre campionato, ha messo a disposizione di mister Toscano i giovani portieri Damiano Butano (2008) e Gianmarco Bottaro (2008); i centrocampisti Alessandro Coriolano (2006), Nicolò Ortoli (2007), Francesco Matias Giardina (2007) e Carmelo Forti (2008); l’attaccante Tommaso Simone Capuana (2007). Inoltre è stato consentito di sostenere un periodo di prova a Norcia con la prima squadra agli esterni Gianfranco Quiroz (2006) e Gabriele Papaserio (2007).

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***