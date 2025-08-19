mercoledì, 20 Agosto 2025
HomeCalciomercatoQUI CATANIA: "lista calciatori settore giovanile", obbligatorio inserire almeno cinque elementi
CalciomercatoCatania NewsPrimo PianoSettore Giovanile

QUI CATANIA: “lista calciatori settore giovanile”, obbligatorio inserire almeno cinque elementi

Redazione
By Redazione
0
380
foto Catania FC

C’è una precisazione da fare, con riferimento alla “lista calciatori settore giovanile” da presentare in Lega a mezzo pec precedendo l’inizio della prima gara di campionato. Questa lista non è facoltativa ma deve obbligatoriamente includere almeno 5 calciatori provenienti dal proprio settore giovanile, indipendentemente dallo status (giovane di serie, apprendista prof o professionista) e senza alcun limite in ordine al numero massimo complessivo degli stessi.

Ai fini del presente regolamento sono considerati provenienti dal proprio settore giovanile i calciatori nati successivamente al 1° gennaio 2003 che siano stati tesserati con la società, anche a titolo temporaneo, per un minimo di due stagioni sportive, anche non consecutive, nel corso di ciascuna delle quali dovranno aver svolto attività prevalente in una delle seguenti rispettive categorie giovanili: Primavera, Under 18, Under 17, Under 16, Under 15, JunioresProv./Reg./Naz., Allievi Prov./Reg., Giovanissimi Prov./Reg. ed Esordienti. Il Catania, pertanto, deve allinearsi a questa regola.

Ricordiamo che la società rossazzurra, nel corso del pre campionato, ha messo a disposizione di mister Toscano i giovani portieri Damiano Butano (2008) e Gianmarco Bottaro (2008); i centrocampisti Alessandro Coriolano (2006), Nicolò Ortoli (2007), Francesco Matias Giardina (2007) e Carmelo Forti (2008); l’attaccante Tommaso Simone Capuana (2007). Inoltre è stato consentito di sostenere un periodo di prova a Norcia con la prima squadra agli esterni Gianfranco Quiroz (2006) e Gabriele Papaserio (2007).

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
GIUDICE SPORTIVO: “Catania, materiale pirotecnico e cori offensivi ma nessuna sanzione”
Articolo successivo
A MENTE FREDDA | Da Norcia a Crotone, il resoconto del pre campionato rossazzurro
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici su Facebook

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Realizzazione Siti Web