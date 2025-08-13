QUI CATANIA: mercato delle punte, affondo decisivo nelle ultime due settimane

Il mercato delle punte, si sa, è quello che affascina in modo particolare i tifosi di tutte le squadre. Gli attaccanti, del resto, sono i candidati principali a trovare con maggiore frequenza la via del gol. Attualmente l’attacco del Catania presenta alcune novità. In primis gli innesti di Forte e Rolfini, più il fantasista Cicerelli che rappresenta una sorta di neo acquisto di lusso dopo l’annata straordinariamente prolifica vissuta dal giocatore in prestito a Terni. Dovrebbe essere in uscita, invece, D’Andrea anche se ha disputato un buon pre campionato. Possibile che al suo posto la società etnea decida di affondare i colpi per un nuovo interprete del ruolo.

Tra i numerosissimi sondaggi effettuati, il direttore sportivo Ivano Pastore scioglierà a breve le riserve. Lo farà nelle ultime due settimane disponibili. Tradizionalmente è proprio questa la fase nella quale si sblocca a tutti gli effetti il calciomercato degli attaccanti. C’è curiosità per vedere come si muoverà il Catania in questo rush finale del mercato. I rossazzurri cercano almeno una punta ma dovranno anche intervenire in uscita liberando lo slot necessario. Al diesse degli etnei piace agire a fari spenti, quindi non si può escludere che tra i tanti nomi emersi le scorse settimane emerga un profilo a sorpresa.

Da parte della stampa locale si continua a parlare di un possibile ingaggio di Caturano, mentre da Potenza giungono sempre smentite e da Salerno c’è chi assicura che Faggiano ci starebbe facendo un pensierino. Raccogliamo conferme sul gradimento del Catania nei confronti di Tonin, soprattutto adesso che il Pescara sta per consegnare una nuova punta al tecnico, dando così il via libera alla cessione dello stesso calciatore scuola Milan. Situazione in standby per quanto concerne il promettente catanese Leonardi. Su Tommasini, altro attaccante accostato ai rossazzurri, il Gubbio ha fissato il prezzo (120mila euro) ma al momento non ci sono sviluppi fronte Catania. La dirigenza etnea guarda a profili di categoria tenendo d’occhio anche possibili uscite da club cadetti.

