QUI CATANIA: positivo inserimento dei nuovi nel gruppo, aspettando gli impegni ufficiali

Casasola, Rolfini, Pieraccini, Donnarumma, Forte, Corbari e Martic. Sette giocatori in totale, ma il mercato del Catania farà registrare qualche altro ingresso in un contesto che vede la riconferma di diversi elementi della passata stagione. Mister Toscano ha potuto svolgere il ritiro a Norcia con pochi esuberi, non convocando tanti altri giocatori in uscita. In questo modo ha concentrato molto meglio il lavoro rispetto allo scorso anno, in una fase che rappresenta un momento fondamentale in preparazione del campionato. Ne hanno beneficiato soprattutto i nuovi innesti, facilitando il loro inserimento all’interno del gruppo.

Aspettando i primi impegni ufficiali, i neo acquisti hanno dato da subito confortanti risposte sul piano dell’impegno e dell’applicazione. Sono tutti giocatori reperiti sul mercato dopo attente valutazioni della direzione sportiva del club in sinergia con mister Toscano. Pieraccini e Donnarumma sono giocatori che ha richiesto esplicitamente lo stesso tecnico ex Cesena, il quale ha poi dato l’ok all’approdo di Casasola, esterno in possesso di caratteristiche che ben si sposano con il credo dell’allenatore. Idem Rolfini e Forte, ricercando la preziosa duttilità in un elemento come Martic (difensore/centrocampista) ed un calciatore in mezzo al campo potenzialmente in grado di dare un contributo fattico anche in termini di gol e inserimenti (Corbari). Toscano ha dato il suo benestare assoluto anche sulla permanenza di Cicerelli, che sarà una pedina chiave nel progetto tattico rossazzurro.

