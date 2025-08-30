QUI CATANIA: possibili intrecci tra difesa e centrocampo, cosa succederà nel rush finale di mercato?

Da prevedere altri innesti? Davide Buglio della Juve Stabia sarebbe la classica ciliegina sulla torta: il Catania per arrivare al calciatore classe 1998 è pronto ad inserire come pedina di scambio Alessandro Quaini. Un discorso che va avanti ma si è registrata anche l’intromissione dell’Empoli. Prossime ore decisive per capire se davvero l’operazione andrà in porto. Qualora così non fosse, Quaini potrebbe restare a Catania. In tal caso, se si dovesse muovere Allegretto, c’è la possibilità che Quaini agisca prevalentemente da braccetto ed il club rossazzurro sonderebbe comunque il mercato alla ricerca di un nuovo centrocampista.

In questo senso i nomi più gettonati sono sempre i soliti: Vallocchia (Ternana), Tascone (Foggia) e Capezzi (Carrarese). Un altro eventuale scenario potrebbe vedere il Catania reperire sul mercato un difensore se partisse Allegretto. Un sondaggio, in tal senso, è stato fatto per Mirko Miceli – ma difficilmente il Monopoli se ne priverà – e non solo. Un’ulteriore ipotesi riguarda la partenza di un trequartista per consentire di aumentare la batteria dei centrocampisti. Insomma, vari intrecci possibili. L’arrivo di Caturano potrebbe non rappresentare l’ultima operazione di mercato in entrata di un Catania che, nel frattempo, continua ad essere attivo soprattutto sul fronte delle uscite liberando altri esuberi entro la chiusura della sessione estiva.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***