sabato, 23 Agosto 2025
QUI CATANIA: prima convocazione per D’Ausilio e prima da titolare per Aloi

Redazione
By Redazione
0
402

L’allenatore rossazzurro Domenico Toscano ha preannunciato in sala stampa la presenza di Michele D’Ausilio nell’elenco delle convocazioni in vista del match casalingo con il Foggia. Il trequartista prelevato dall’Avellino in prestito con diritto di riscatto non era stato incluso tra i convocati in occasione del precedente incontro di Coppa Italia Serie C preferendo fargli seguire un programma di lavoro personalizzato. Ad Avellino, infatti, il giocatore ha svolto un ritiro anomalo essendo fuori dal progetto biancoverde, disputando poche amichevoli e sostenendo tanto lavoro a secco. Adesso è pronto per l’esordio in campionato. Sarà anche la prima gara ufficiale da titolare con la maglia del Catania per il centrocampista Salvatore Aloi, prelevato dalla Ternana e che torna ad affrontare il girone C dopo l’esperienza di un paio d’anni fa con il Pescara.

===>>> CONVOCATI: si rivede Stoppa, 21 rossazzurri a disposizione di Toscano

Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

