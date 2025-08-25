lunedì, 25 Agosto 2025
HomeCatania NewsAllenamentiQUI CATANIA: ripresa immediata degli allenamenti, testa alla Cavese
Catania NewsAllenamentiFocusLega ProPrimo Piano

QUI CATANIA: ripresa immediata degli allenamenti, testa alla Cavese

Redazione
By Redazione
0
2
foto Catania FC

Non c’è tempo da perdere. Sabato 30 agosto, nuovo impegno ufficiale per il Catania. Avversaria la Cavese. Tra campo e mercato si guarda avanti. Dopo la rotonda affermazione all’esordio in campionato contro il Foggia, i rossazzurri hanno sostenuto in mattinata il primo allenamento settimanale sul campo principale. Carichi di lavoro differenziati per due gruppi, test con la Primavera per chi non è sceso in campo dall’inizio con il Foggia. La priorità all’interno dello staff etneo è quella di massimizzare la condizione fisico-atletica collettiva calibrando nella giusta misura carichi e volumi di allenamento. All’orizzonte la trasferta di Cava de’ Tirreni, dove sarà importante confermare quanto di buono visto domenica sera, continuando a crescere senza trascurare alcun dettaglio e tenendo alta la concentrazione, aspetto a cui tiene in modo particolare mister Toscano.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
CAMPAGNA ABBONAMENTI: riapertura dal 26 al 30 agosto
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici su Facebook

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Realizzazione Siti Web