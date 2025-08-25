QUI CATANIA: ripresa immediata degli allenamenti, testa alla Cavese

Non c’è tempo da perdere. Sabato 30 agosto, nuovo impegno ufficiale per il Catania. Avversaria la Cavese. Tra campo e mercato si guarda avanti. Dopo la rotonda affermazione all’esordio in campionato contro il Foggia, i rossazzurri hanno sostenuto in mattinata il primo allenamento settimanale sul campo principale. Carichi di lavoro differenziati per due gruppi, test con la Primavera per chi non è sceso in campo dall’inizio con il Foggia. La priorità all’interno dello staff etneo è quella di massimizzare la condizione fisico-atletica collettiva calibrando nella giusta misura carichi e volumi di allenamento. All’orizzonte la trasferta di Cava de’ Tirreni, dove sarà importante confermare quanto di buono visto domenica sera, continuando a crescere senza trascurare alcun dettaglio e tenendo alta la concentrazione, aspetto a cui tiene in modo particolare mister Toscano.

