QUI CATANIA: ripresi gli allenamenti alla presenza di Grella e Zarbano

L’allenatore rossazzurro Domenico Toscano aveva concesso qualche giorno di riposo alla squadra dopo le fatiche di un ritiro molto intenso a Norcia. Il Catania è rientrato in sede e ieri, giovedì 7 agosto, ha ripreso gli allenamenti in sede sotto lo sguardo attento del vice presidente Vincenzo Grella e del direttore generale Alessandro Zarbano. Serenità ed applicazione all’interno del gruppo, al di là delle voci di mercato che interessano attualmente più calciatori dell’attuale rosa considerati in uscita anche per fare spazio ad altri inserimenti in lista. Lavoro svolto al Cibalino ma verrà utilizzato anche il campo principale per preparare i primi impegni ufficiali della stagione 2025/26. Dopo gli allenamenti congiunti effettuati al cospetto di Ascoli (0-0) e Montespaccato (6-1), il Catania si appresta ad affrontare in amichevole i maltesi del Valletta FC. Settimana prossima, riflettori puntati sull’esordio in Coppa Italia Serie C contro il Crotone, stesso avversario della passata stagione ma che gli etnei sfideranno stavolta allo “Scida”.

