QUI CATANIA: rosa aggiornata, acquisti, cessioni e attuale lista dei 23

Sono ancora una trentina i calciatori sotto contratto con il club del presidente Pelligra. Ricordiamo che è consentito comporre la rosa con slot da 23 “calciatori professionisti” a cui potranno aggiungersi i “calciatori settore giovanile”, ovvero calciatori professionisti nati successivamente al 1° gennaio 2003 e cresciuti nel settore giovanile del Catania. Riportiamo di seguito l’organico rossazzurro per intero, evidenziando anche i giocatori che attualmente fanno parte della lista dei 23 che dovrà, poi, essere presentata in Lega. Ricordiamo che, a campionato in corso, sono ammesse esclusivamente le sostituzioni dei portieri in lista e due sole sostituzioni di un calciatore inserito in lista con un altro elemento (una nel girone d’andata, l’altra nel girone di ritorno).

PORTIERI

Andrea Dini (1996)

Klavs Bethers (2003)

DIFENSORI

Matteo Di Gennaro (1994)

Mario Ierardi (1998)

Andrea Allegretto (2001)

Alessandro Celli (1994)

Simone Pieraccini (2004)

Manuel Martic (1995)

Tommaso Silvestri (1991)

CENTROCAMPISTI

Tiago Casasola (1995)

Daniele Donnarumma (1992)

Alessandro Raimo (1999)

Gabriel Lunetta (1996)

Francesco Di Tacchio (1990)

Alessandro Quaini (1998)

Gregorio Luperini (1994)

Salvatore Aloi (1998)

Kaleb Joel Jiménez Castillo (2002)

Andrea Corbari (1994)

Francesco De Rose (1987)

Giulio Frisenna (2002)

Diego Peralta (1996)

ATTACCANTI

Emmanuele Cicerelli (1994)

Alex Rolfini (1996)

Francesco Forte (1993)

Michele D’Ausilio (1999)

Marco Chiarella (2002)

Filippo D’Andrea (1998)

Matteo Stoppa (2000)

Davide Marsura (1994)

Gabriel Popovic (2003)

DAL SETTORE GIOVANILE

Damiano Butano (2008)

Gianmarco Bottaro (2008)

Carmelo Forti (2008)

Nicolò Ortoli (2007)

Francesco Matias Giardina (2007)

Tommaso Simone Capuana (2007)

Alessandro Coriolano (2006)

ATTUALE LISTA DEI 23 CALCIATORI PROFESSIONISTI: Dini, Bethers, Di Gennaro, Ierardi, Allegretto, Celli, Pieraccini, Martic, Casasola, Donnarumma, Raimo, Lunetta, Di Tacchio, Quaini, Aloi, Jimenez, Corbari, Cicerelli, D’Ausilio, Rolfini, Forte, D’Andrea, Stoppa

OPERAZIONI DI CALCIOMERCATO EFFETTUATE

ACQUISTI

Tiago Casasola (Ternana, titolo definitivo)

Alex Rolfini (svincolato)

Simone Pieraccini (Cesena, prestito con diritto di riscatto)

Daniele Donnarumma (Cesena, titolo definitivo)

Francesco Forte (Ascoli, titolo temporaneo)

Manuel Martic (svincolato)

Andrea Corbari (Virtus Entella, titolo definitivo)

Salvatore Aloi (Ternana, titolo definitivo)

Michele D’Ausilio (Avellino, prestito con diritto di riscatto)

CESSIONI

Marius Adamonis (Sudtirol, obbligo di riscatto esercitato)

Pietro Cianci (Ternana, diritto di riscatto esercitato)

Alessandro Farroni (svincolato)

Dario Del Fabro (Arezzo, fine prestito)

Salvatore Monaco (svincolato – Livorno)

Nicola Dalmonte (Salernitana, fine prestito – Trento)

Andrea De Paoli (Giugliano, fine prestito)

Roberto Inglese (svincolato – Salernitana)

Klaidas Laukzemis (svincolato – Sora)

Alessio Castellini (Mantova, prestito con obbligo di riscatto condizionato)

Ertijon Gega (Casarano, titolo definitivo)

Mattia Maffei (Trento, titolo definitivo)

Armando Anastasio (svincolato – Salernitana)

Davide Guglielmotti (svincolato – Brescia)

Lorenzo Privitera (CastrumFavara)

Lorenzo Bonaccorso (Milazzo)

Stefano Sturaro (risoluzione consensuale, allenerà nel vivaio)

Rocco Costantino (risoluzione consensuale – Chievo Verona)

Domiziano Tirelli (titolo temporaneo – Budoni)

Andrés Tello (risoluzione consensuale)

Oscar Allegra (Pro Palazzolo)

Christian Torrisi (Mazzarrone)

Adriano Montalto – (risoluzione consensuale)

Milos Bocic (titolo temporaneo – AZ Picerno)

Federico D’Emilio (Gela)

