QUI CATANIA: sarà un’altra stagione con tante trasferte “a rischio” per i tifosi?

Latina-Catania, gara giocata l’8 marzo 2025 allo stadio “Domenico Francioni” e valevole per la trentesima giornata del girone C di Serie C: ultima trasferta stagionale aperta ai tifosi rossazzurri. Per il resto il 2024/25 è stato caratterizzato da restrizioni importanti nei confronti dei tifosi etnei. Avvicinandosi l’inizio di una nuova stagione, la sensazione è che si preannuncia un’altra annata dove non mancheranno divieti imposti alla tifoseria catanese.

In occasione dello scorso torneo di Serie C si ricordano numerose trasferte vietate ai supporter residenti nella provincia di Catania o in Sicilia. A cominciare dagli incontri di Caserta, Foggia e Crotone passando per Avellino, Taranto, Messina, Trapani, Cava de’ Tirreni, Potenza e Pescara. In alcuni casi divieti adottati dagli organi di pubblica sicurezza malgrado rapporti di gemellaggio o amicizia tra le tifoserie, evitando possibili incroci con i sostenitori “rivali” di altre realtà in viaggio per l’Italia. Abbastanza singolare il caso di Trapani-Catania, negando l’accesso allo stadio “Provinciale” ai tifosi catanesi a seguito del transito da Palermo, consentendo invece al pubblico trapanese di potere raggiungere regolarmente il “Massimino” in occasione di Catania-Trapani.

Insomma, divieti per dieci trasferte. Qualcosa che dispiace, soprattutto per una piazza che vanta un bacino d’utenza corposo con un seguito di tifosi importante anche fuori casa. Ma la questione riguarda tante tifoserie italiane. Il dibattito sul tema è sempre attuale: è giusto che la stragrande maggioranza paghi gli atti turbativi dell’ordine pubblico commessi da poche unità, talvolta non potendo accedere agli stadi pur in presenza di rapporti di gemellaggio con i rappresentanti del tifo organizzato di altre squadre? Non è questa la sede adatta per stabilire quali siano le decisioni corrette da assumere, ma è un dato di fatto che le restrizioni stiamo aumentando nel tempo e vietare le trasferte sembra la via più semplice per garantire l’ordine pubblico.

