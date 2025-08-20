QUI CATANIA: scatta la frase cruciale del mercato, tutto passa dal rispetto della lista dei 23

Tra meno di due settimane il calciomercato estivo chiude i battenti. E’ scattata la fase cruciale. Il regolamento impone l’inserimento in lista di 23 “calciatori professionisti”. Non si sfugge a questa regola, che vale per ogni società di Lega Pro. Le scelte finali del Catania in sede di calciomercato passano da qui. Dalla necessità, innanzitutto, d’intervenire in uscita evitando d’ingolfare l’organico con più fuori rosa.
Se entreranno giocatori nei prossimi giorni, altrettanti dovranno uscire dalla lista che, ad oggi, comprende Dini, Bethers, Di Gennaro, Ierardi, Allegretto, Celli, Pieraccini, Martic, Casasola, Donnarumma, Raimo, Lunetta, Di Tacchio, Quaini, Aloi, Jimenez, Corbari, Cicerelli, D’Ausilio, Rolfini, Forte, D’Andrea, Stoppa escludendo i vari Silvestri, Luperini, De Rose, Frisenna, Peralta, Chiarella, Marsura e Popovic. D’Andrea rimane un altro dei candidati principali ad uscire, malgrado l’attaccante romano vorrebbe provare a giocarsi le sue carte. Riflessioni in corso sull’eventualità che siano due i rinforzi nel settore avanzato, inoltre il diesse Pastore ha avviato nuovi contatti per Tascone (Foggia) dopo avere, nei giorni scorsi, sondato il terreno per Vallocchia (Ternana) e Capezzi (Carrarese), segno che le valutazioni riguardano anche il reparto di centrocampo: situazione tenuta sotto controllo previa verifica delle condizioni fisiche di Di Tacchio.
