domenica, 31 Agosto 2025
QUI CATANIA: si avvicina la chiusura del mercato, Pastore prepara le ultime mosse

Livio Giannotta
foto Catania FC

Lunedì 1 settembre, ore 20:00, scade il termine per la chiusura delle operazioni di calciomercato nella sessione estiva. Il lavoro in entrata può considerarsi sostanzialmente concluso in casa rossazzurra, ma la società è vigile e pronta a sfruttare le opportunità che si presentano. “Se dobbiamo intervenire tanto per farlo, evitiamo”: parole dell’allenatore Domenico Toscano. Solo innesti mirati e funzionali alle esigenze tecnico-tattiche del Catania.

L’arrivo di Caturano completa un parco attaccanti di valore. In mezzo al campo il Catania è un pò corto numericamente: si attende il recupero di Di Tacchio e Quaini è in trattativa con la Juve Stabia per un possibile scambio con Davide Buglio. Vedremo se l’operazione andrà in porto. Vallocchia (Ternana) e Capezzi (Carrarese) sono altre opzioni per la mediana. In difesa, forte interesse dell’Audace Cerignola per Allegretto. Pugliesi avanti nella trattativa rispetto al Crotone, ma anche altri club potrebbero farsi avanti concretamente nelle prossime decisive ore di mercato.

In caso di partenza di Allegretto, Frascatore (Avellino) è l’obiettivo principale per la sostituzione. In uscita rimangono da piazzare altrove gli esuberi. Frisenna e Chiarella verso Siracusa, per Silvestri la Triestina potrebbe affondare i colpi ma ci sono anche altre società alla finestra. Vedremo se si sbloccherà l’operazione De Rose-Cosenza. Anche Peralta, accostato negli ultimi tempi a Rimini, Foggia, Vicenza e Benevento, dovrebbe trovare nuova sistemazione. Attese novità per Luperini. Il direttore sportivo Pastore prepara le ultime mosse.

