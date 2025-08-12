QUI CATANIA: si ricomincia! Settimana di lavoro tipo in vista del primo impegno ufficiale

Ripresa degli allenamenti per i rossazzurri. E’ iniziata la settimana di lavoro tipo, quella che porta all’esordio stagionale in Coppa Italia Serie C contro il Crotone. Appuntamento allo “Scida” per vedere all’opera il Catania in un contesto di livello, al cospetto di un avversario ben allenato, di qualità e dinamico che vuole dire la sua in campionato e desideroso di mettersi in mostra. E’ ancora troppo presto per dare giudizi, siamo solo agli inizi di una stagione lunga e faticosa, ma nel post gara di domenica scorsa mister Toscano è stato molto chiaro: non ammette disattenzioni. Ha parlato, anzi, a più riprese della necessità di alzare il livello proprio in vista di Crotone.

Sarà un test importante, l’allenatore calabrese non intende trascurare alcun dettaglio e ci tiene a vedere anzitutto in campo il giusto approccio mentale, tenendo alta la soglia di attenzione nell’arco dei 90′. Praticando meccanismi e schemi provati e riprovati in allenamento, evidenziando organizzazione ed equilibrio nelle due fasi, proponendo gioco in base ai principi su cui si è lavorato duramente in sede di ritiro a Norcia. Lavoro che prosegue in sede, migliorando la parte tecnica e atletica, mettendo ulteriore benzina sulle gambe con l’avvicinarsi anche dell’esordio in campionato contro il Foggia. Insomma, Toscano ci tiene a ben figurare e ricevere nuove confortanti risposte nel percorso di crescita del gruppo, dai riconfermati ai nuovi che compongono la rosa.

