QUI CATANIA: Sinatra confermato come direttore marketing & sales

Il 3 maggio dello scorso anno il vice presidente ed amministratore delegato del Catania Vincenzo Grella annunciava l’ingaggio di una nuova figura legata allo sviluppo delle strategie di marketing rossazzurre, Salvino Sinatra, che continua ad essere operativo all’interno della società del presidente Pelligra. Grella lo ha presentato come “un manager in grado di sviluppare iniziative, innovazioni e sinergie mirate alla crescita qualitativa in un settore nevralgico”, aggiungendo: “Il Catania lavora ogni giorno anche per il futuro, l’inserimento di figure professionali di spessore è un’opportunità notevole e risponde all’esigenza di dotare il club di una struttura dirigenziale di primo livello in tutti i settori”.

Il direttore marketing & sales Salvino Sinatra ha, invece, sottolineato come “partnership, attività ed eventi saranno gli strumenti più importanti per valorizzare il brand e trasmetterne i valori più significativi: coraggio, rispetto ed eccellenza”. Attraverso il profilo personale Linkedin, lo stesso Sinatra si definisce “una persona di fiducia, organizzata e determinata. Puntuale e preciso. Affidabile e costante nel perseguire obiettivi e risultati legati al conto economico. Molto orientato alla crescita ed allo sviluppo delle persone all’interno dei propri gruppi di lavoro. Molto buoni i rapporti con le altre funzioni e con il proprio gruppo di lavoro. Ottime le relazioni con gli enti esterni e istituzionali per operazioni di comunicazione, marketing e commerciali”.

