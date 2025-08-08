venerdì, 8 Agosto 2025
HomeCalciomercatoQUI CATANIA: Sinatra confermato come direttore marketing & sales
CalciomercatoCatania NewsIntervisteLega ProPrimo Piano

QUI CATANIA: Sinatra confermato come direttore marketing & sales

Redazione
By Redazione
0
191
foto Catania FC

Il 3 maggio dello scorso anno il vice presidente ed amministratore delegato del Catania Vincenzo Grella annunciava l’ingaggio di una nuova figura legata allo sviluppo delle strategie di marketing rossazzurre, Salvino Sinatra, che continua ad essere operativo all’interno della società del presidente Pelligra. Grella lo ha presentato come “un manager in grado di sviluppare iniziative, innovazioni e sinergie mirate alla crescita qualitativa in un settore nevralgico”, aggiungendo: “Il Catania lavora ogni giorno anche per il futuro, l’inserimento di figure professionali di spessore è un’opportunità notevole e risponde all’esigenza di dotare il club di una struttura dirigenziale di primo livello in tutti i settori”.

Il direttore marketing & sales Salvino Sinatra ha, invece, sottolineato come “partnership, attività ed eventi saranno gli strumenti più importanti per valorizzare il brand e trasmetterne i valori più significativi: coraggio, rispetto ed eccellenza”. Attraverso il profilo personale Linkedin, lo stesso Sinatra si definisce “una persona di fiducia, organizzata e determinata. Puntuale e preciso. Affidabile e costante nel perseguire obiettivi e risultati legati al conto economico. Molto orientato alla crescita ed allo sviluppo delle persone all’interno dei propri gruppi di lavoro. Molto buoni i rapporti con le altre funzioni e con il proprio gruppo di lavoro. Ottime le relazioni con gli enti esterni e istituzionali per operazioni di comunicazione, marketing e commerciali”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
PELLIGRA: “Improvvisi impegni professionali, domenica non ci sarò ma sempre presente con il cuore da tifoso e presidente”
Articolo successivo
MERCATO: De Rose, conferme dalla stampa calabrese su un possibile trasferimento al Cosenza
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici su Facebook

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Realizzazione Siti Web