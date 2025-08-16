sabato, 16 Agosto 2025
HomeCatania NewsQUI CATANIA: Toscano convoca 22 giocatori a Crotone. Sette indisponibili
Catania NewsFocusPrimo Piano

QUI CATANIA: Toscano convoca 22 giocatori a Crotone. Sette indisponibili

Redazione
By Redazione
0
779
foto Catania FC

Per il match con il Crotone, in programma domani alle ore 21.00 allo stadio “Ezio Scida” e valevole per il primo turno eliminatorio della Coppa Italia Serie C, mister Toscano ha convocato ventidue calciatori. In vista della gara, come da comunicato ufficiale del club, sono indisponibili: Stoppa e Luperini, alle prese con i postumi di contusioni; Rolfini, a causa di una distrazione muscolare; Di Tacchio, che ha riportato un trauma contusivo-distorsivo al ginocchio sinistro; Forti, a riposo dopo un’infrazione a un dito del piede; Frisenna, che ha completato la fase di riatletizzazione e nell’arco della prossima settimana sosterrà i primi test in gruppo. D’Ausilio è attualmente impegnato nello svolgimento di un programma individuale, finalizzato al recupero della piena condizione. Di seguito gli atleti a disposizione, ruolo per ruolo: 

PORTIERI
1 Klāvs Bethers  
22 Gianmarco Bottaro 
57 Andrea Dini 
DIFENSORI
3 Alessandro Celli  
6 Andrea Allegretto  
15 Matteo Di Gennaro 
68 Mario Ierardi 
73 Simone Pieraccini 
77 Manuel Martic
CENTROCAMPISTI
4 Salvatore Aloi 
7 Kaleb Joel Jiménez Castillo  
16 Alessandro Quaini 
19 Alessandro Raimo 
20 Daniele Donnarumma 
24 Tiago Matías Casasola 
30 Andrea Corbari 
40 Nicolò Ortoli 
41 Matias Francesco Giardina 
ATTACCANTI
10 Emmanuele Pio Cicerelli
23 Gabriel Antonio Lunetta  
32 Francesco Forte 
71 Filippo D’Andrea 

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
DI TACCHIO: Toscano rende noto che è lui il capitano della squadra
Articolo successivo
TOSCANO: “Mi aspetto una crescita costante. Il club pronto a migliorare la rosa. Torre del Grifo fondamentale per la solidità del Catania”
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici su Facebook

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Realizzazione Siti Web