QUI CATANIA: Toscano convoca 22 giocatori a Crotone. Sette indisponibili

Per il match con il Crotone, in programma domani alle ore 21.00 allo stadio “Ezio Scida” e valevole per il primo turno eliminatorio della Coppa Italia Serie C, mister Toscano ha convocato ventidue calciatori. In vista della gara, come da comunicato ufficiale del club, sono indisponibili: Stoppa e Luperini, alle prese con i postumi di contusioni; Rolfini, a causa di una distrazione muscolare; Di Tacchio, che ha riportato un trauma contusivo-distorsivo al ginocchio sinistro; Forti, a riposo dopo un’infrazione a un dito del piede; Frisenna, che ha completato la fase di riatletizzazione e nell’arco della prossima settimana sosterrà i primi test in gruppo. D’Ausilio è attualmente impegnato nello svolgimento di un programma individuale, finalizzato al recupero della piena condizione. Di seguito gli atleti a disposizione, ruolo per ruolo:
PORTIERI
1 Klāvs Bethers
22 Gianmarco Bottaro
57 Andrea Dini
DIFENSORI
3 Alessandro Celli
6 Andrea Allegretto
15 Matteo Di Gennaro
68 Mario Ierardi
73 Simone Pieraccini
77 Manuel Martic
CENTROCAMPISTI
4 Salvatore Aloi
7 Kaleb Joel Jiménez Castillo
16 Alessandro Quaini
19 Alessandro Raimo
20 Daniele Donnarumma
24 Tiago Matías Casasola
30 Andrea Corbari
40 Nicolò Ortoli
41 Matias Francesco Giardina
ATTACCANTI
10 Emmanuele Pio Cicerelli
23 Gabriel Antonio Lunetta
32 Francesco Forte
71 Filippo D’Andrea
