QUI CATANIA: Toscano convoca 22 giocatori a Crotone. Sette indisponibili

Per il match con il Crotone, in programma domani alle ore 21.00 allo stadio “Ezio Scida” e valevole per il primo turno eliminatorio della Coppa Italia Serie C, mister Toscano ha convocato ventidue calciatori. In vista della gara, come da comunicato ufficiale del club, sono indisponibili: Stoppa e Luperini, alle prese con i postumi di contusioni; Rolfini, a causa di una distrazione muscolare; Di Tacchio, che ha riportato un trauma contusivo-distorsivo al ginocchio sinistro; Forti, a riposo dopo un’infrazione a un dito del piede; Frisenna, che ha completato la fase di riatletizzazione e nell’arco della prossima settimana sosterrà i primi test in gruppo. D’Ausilio è attualmente impegnato nello svolgimento di un programma individuale, finalizzato al recupero della piena condizione. Di seguito gli atleti a disposizione, ruolo per ruolo:

PORTIERI

1 Klāvs Bethers

22 Gianmarco Bottaro

57 Andrea Dini

DIFENSORI

3 Alessandro Celli

6 Andrea Allegretto

15 Matteo Di Gennaro

68 Mario Ierardi

73 Simone Pieraccini

77 Manuel Martic

CENTROCAMPISTI

4 Salvatore Aloi

7 Kaleb Joel Jiménez Castillo

16 Alessandro Quaini

19 Alessandro Raimo

20 Daniele Donnarumma

24 Tiago Matías Casasola

30 Andrea Corbari

40 Nicolò Ortoli

41 Matias Francesco Giardina

ATTACCANTI

10 Emmanuele Pio Cicerelli

23 Gabriel Antonio Lunetta

32 Francesco Forte

71 Filippo D’Andrea

