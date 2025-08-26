QUI CATANIA: Toscano predica equilibrio, assetto trasferta da ritrovare in ottica Cavese

Messo in archivio il vincente esordio casalingo con il Foggia per il Catania è giunto il momento di pensare alla prima trasferta di campionato. Sabato prossimo i rossazzurri saranno di scena a Cava de’ Tirreni, campo storicamente ostico (si evidenziano tre sole affermazioni etnee su undici incontri disputati) e proprio per questo motivo stimolante per una squadra che punta ad occupare stabilmente i vertici della graduatoria.

La gara con il Foggia, al di là del largo punteggio con cui è stata archiviata la pratica già nel primo tempo, ha messo in mostra alcuni aspetti positivi della squadra rossazzurra. L’atteggiamento sempre votato alla propositività con cui i giocatori hanno interpretato il debutto lascia ben sperare in vista degli impegni futuri. Toscano predica calma ed equilibrio, il campionato è soltanto alle battute iniziali e va affrontato come una corsa a tappe. L’inizio è stato incoraggiante, con scampoli di buon calcio mostrati ai quasi 18mila del “Massimino” e sei giocatori diversi finiti sul tabellino dei marcatori.

In attesa di un ulteriore innesto offensivo, la prova offerta da Francesco Forte contro i satanelli è stata incoraggiante. L’attaccante romano ha fatto a sportellate con i difensori avversari, lavorando di fisico e d’astuzia calcistica a servizio dei compagni, procurandosi e trasformando il rigore del momentaneo 4-0. Il ritorno al gol dopo quattro mesi di digiuno è stato un momento tanto atteso dal centravanti, reduce da un’annata deludente ad Ascoli e desideroso di rilanciarsi ai piedi dell’Etna. Forte non nasconde l’auspicio di tornare quello di un tempo, quando il suo nome era una presenza fissa nella classifica marcatori di Serie B e la valutazione del suo cartellino era schizzata oltre il milione di euro.

Per venire a capo della questione servirà un Catania formato trasferta, sulla falsariga dell’ultimo campionato. La scorsa stagione la formazione etnea ha mostrato il suo lato migliore lontano dalle mura amiche. I punti conquistati fuori casa furono 28 su 53 totali, con una striscia di cinque vittorie consecutive nel finale di regular-season. Cicerelli e compagni puntano a ripartire da questi numeri per affrontare il primo vero banco di prova del campionato.

