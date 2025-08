QUI CATANIA: ultimi tasselli sul mercato per completare la rosa

Al Catania manca la definizione delle ultime caselle in entrata per consegnare all’allenatore Mimmo Toscano una rosa al completo in ogni settore. In difesa, a meno di sorprese, non dovrebbero esserci ulteriori novità dopo avere perfezionato gli ingaggi di Martic e Pieraccini. Il centrocampo, reparto spesso chiamato in causa da Toscano, ha fatto registrare sin qui gli arrivi di Casasola e Donnarumma sugli esterni, di Corbari in mediana. Nelle prossime ore sarà ufficializzato il passaggio dalla Ternana al Catania di Aloi. Vallocchia resta un profilo gradito e ci sono stati contatti nei giorni scorsi per Michele Calì (Renate), ma subentrano esigenze di lista da rispettare.

Verso il trasferimento nella sponda rossazzurra della Sicilia D’Ausilio, giocatore che arricchirebbe la batteria dei trequartisti potendo giostrare all’occorrenza anche da seconda punta. Società vigile sul mercato, inoltre, in relazione alla possibilità di reperire un nuovo attaccante. Smentite da Potenza, ad oggi, per Caturano che alcuni organi d’informazione continuano ad accostare al Catania. Tanti nomi nell’agenda del diesse Pastore, potremmo aspettarci qualche sorpresa. In uscita Silvestri, De Rose, Frisenna, Marsura, Peralta, Chiarella, D’Andrea e Bocic, quest’ultimo diretto all’AZ Picerno: per alcuni di loro si lavora per ottenere la risoluzione consensuale del contratto. In forse Luperini: c’è l’idea di poterlo rilanciare dopo una stagione complicata, ma le dinamiche del mercato nei prossimi giorni potrebbero portare anche a valutazioni differenti.

