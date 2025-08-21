QUI FOGGIA: alla scoperta dell’avversario, Delio Rossi guida la ricostruzione dei satanelli

Il primo avversario sulla strada del Catania in campionato sarà il Foggia. I satanelli attualmente sono alle prese con una complicata ricostruzione tecnica affidata alla sapiente mano di Delio Rossi, alla sua quinta parentesi in rossonero dopo le precedenti quattro da giocatore prima e allenatore poi. L’esperto tecnico, consapevole delle difficoltà in un contesto di amministrazione giudiziaria nei confronti del club, oltre al -3 di partenza in classifica, si trova a guidare una nutrita “pattuglia” di giovani desiderosi di mettersi in mostra uniti ad un paio di elementi di categoria chiamati a trainare il gruppo. Della squadra che lo scorso maggio si è salvata ai play-out contro il Messina sono rimasti soltanto Felicioli, Pazienza, Orlando e Tascone. Quest’ultimo è dato in uscita da Foggia, con il Catania tra i club alla finestra per assicurarsene le prestazioni.

Il Foggia che scenderà in campo domenica sera al “Massimino” sarà una squadra ancora a ranghi incompleti. Le ultime due settimane di calciomercato saranno determinanti in tal senso, con il direttore sportivo Carlo Musa chiamato a completare l’organico da consegnare a Delio Rossi. Il tecnico ha indicato nella salvezza l’obiettivo stagionale da raggiungere, magari senza troppi patemi d’animo e attraverso una proposta di calcio interessante. Domenica scorsa in Coppa Italia contro il Siracusa (aretusei battuti di misura 2-1) sono state effettuate prove di 4-3-3: Borbei in porta, Winkelmann e Panico terzini, Staver e Felicioli coppia difensiva, Castorri, Pazienza e l’ex Messina Garofalo in mediana con Orlando, Bevilacqua e Pellegrino a comporre l’inedito tridente offensivo capace di pungere l’avversario nell’arco dei 90′.

Delio Rossi (che domenica sarà squalificato, in panchina siederà il vice Fedele Limone ndr) ha potuto trarre le primissime indicazioni in vista dell’esordio. Il Catania dovrà attendersi un Foggia che venderà cara la pelle, pronto a colmare eventuali lacune tecniche mediante corsa, intensità e ripartenze. Sarà fondamentale l’approccio alla gara, con i rossazzurri che dovranno entrare subito in clima campionato. Mister Toscano si attende progressi dalla squadra rispetto alla prestazione offerta a Crotone, occorrerà quindi alzare il livello per venire a capo della questione.

VIDEO: gli highlights di Foggia-Siracusa

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***