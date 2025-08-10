lunedì, 11 Agosto 2025
HomeCalciomercatoRANIERI (agente Fifa): "Salernitana, Benevento e Catania protagoniste. Mercato calmo fino a...
CalciomercatoCatania NewsIntervisteLega ProPrimo Piano

RANIERI (agente Fifa): “Salernitana, Benevento e Catania protagoniste. Mercato calmo fino a Ferragosto, poi sarà valzer delle punte”

Redazione
By Redazione
0
287

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l’agente FIFA Alessandro Ranieri ha parlato anche di quello che dobbiamo aspettarci in queste settimane di calciomercato e dei grandi club più attivi nel girone C di Serie C sul mercato:

“Il Benevento, la retrocessa Salernitana ed il Catania stanno cercando di mettere a punto delle formazioni in grado di lottare per la promozione in Serie B. Storicamente da adesso a Ferragosto ci sarà una fase di stanca sul mercato, poi dal 17-18 agosto si partirà di gran carriera per gli ultimi giorni. Qualche direttore sportivo in maniera assolutamente palese mi ha già mostrato grosso interesse per quanto concerne il cosiddetto valzer delle punte, in quanto gli attaccanti sono spesso determinanti nel prosieguo del campionato. Ritengo che per quel che riguarda il girone C il Benevento si sia già mosso in maniera decisa. C’è la Salernitana del diesse Faggiano che sta facendo tanti movimenti ma anche piazze importanti come Catania che cercheranno di essere competitive. Mi sembra che l’attenzione nei prossimi giorni sarà rivolta soprattutto sul fonte offensivo, che spesso fa la differenza in partite equilibrate”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
MERCATO: Serie C girone C, le ufficialità del fine settimana (9/10 agosto)
Articolo successivo
MERCATO: Catania, quali i prossimi rinnovi?
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

GOL A GRAPPOLI: tutto facile per il Catania, rotonda vittoria contro il Valletta

Redazione - 0
>>>Clicca qui per visualizzare il tabellino e le statistiche della partita<<< Vittoria senza particolari affanni per il Catania al "Massimino", nell'amichevole disputata con i maltesi...

CATANIA 6-0 VALLETTA: tabellino e statistiche partita

LO MONACO: aggiornamento sulle condizioni, non è in pericolo di vita

TUTTOCALCIOCATANIA: il riepilogo delle principali notizie della settimana

UFFICIALE: D’Ausilio si trasferisce al Catania

Seguici su Facebook

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Realizzazione Siti Web