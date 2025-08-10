RANIERI (agente Fifa): “Salernitana, Benevento e Catania protagoniste. Mercato calmo fino a Ferragosto, poi sarà valzer delle punte”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l’agente FIFA Alessandro Ranieri ha parlato anche di quello che dobbiamo aspettarci in queste settimane di calciomercato e dei grandi club più attivi nel girone C di Serie C sul mercato:

“Il Benevento, la retrocessa Salernitana ed il Catania stanno cercando di mettere a punto delle formazioni in grado di lottare per la promozione in Serie B. Storicamente da adesso a Ferragosto ci sarà una fase di stanca sul mercato, poi dal 17-18 agosto si partirà di gran carriera per gli ultimi giorni. Qualche direttore sportivo in maniera assolutamente palese mi ha già mostrato grosso interesse per quanto concerne il cosiddetto valzer delle punte, in quanto gli attaccanti sono spesso determinanti nel prosieguo del campionato. Ritengo che per quel che riguarda il girone C il Benevento si sia già mosso in maniera decisa. C’è la Salernitana del diesse Faggiano che sta facendo tanti movimenti ma anche piazze importanti come Catania che cercheranno di essere competitive. Mi sembra che l’attenzione nei prossimi giorni sarà rivolta soprattutto sul fonte offensivo, che spesso fa la differenza in partite equilibrate”.

