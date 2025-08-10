RINNOVO CICERELLI – Grella: “Pastore e Zarbano, qualità e tempestività”. Il giocatore: “Concreto attestato di stima del club”

A proposito dell’ufficializzazione del prolungamento contrattuale di Emmanuele Cicerelli col Catania fino a giugno 2027, ecco il commento del vicepresidente Vincenzo Grella e dello stesso calciatore pugliese:

“Siamo ben felici di estendere la durata del rapporto contrattuale con un calciatore molto apprezzato, per le sue qualità tecniche e caratteriali, dal club e dalla città. Indosserà la maglia numero 10 e questo vuol dire tanto, in termini di fiducia. Credo sia giusto evidenziare la qualità e la tempestività del lavoro svolto dal direttore sportivo Ivano Pastore, in sinergia con il direttore generale Alessandro Zarbano”, le parole di Grella. Cicerelli aggiunge: “Ringrazio la società, per questo concreto attestato di stima, e tutti i tifosi che mi hanno manifestato grande affetto. Mister Toscano ha offerto a tutta la squadra una traccia chiara e forte fin dai primi giorni di questo pre-campionato: tocca a noi, adesso, migliorarci ogni giorno. Forza Catania!”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***