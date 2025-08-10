domenica, 10 Agosto 2025
HomeCalciomercatoRINNOVO CICERELLI - Grella: "Pastore e Zarbano, qualità e tempestività". Il giocatore:...
CalciomercatoCatania NewsComunicati StampaFocusIntervistePrimo Piano

RINNOVO CICERELLI – Grella: “Pastore e Zarbano, qualità e tempestività”. Il giocatore: “Concreto attestato di stima del club”

Redazione
By Redazione
0
520
foto Catania FC

A proposito dell’ufficializzazione del prolungamento contrattuale di Emmanuele Cicerelli col Catania fino a giugno 2027, ecco il commento del vicepresidente Vincenzo Grella e dello stesso calciatore pugliese:

“Siamo ben felici di estendere la durata del rapporto contrattuale con un calciatore molto apprezzato, per le sue qualità tecniche e caratteriali, dal club e dalla città. Indosserà la maglia numero 10 e questo vuol dire tanto, in termini di fiducia. Credo sia giusto evidenziare la qualità e la tempestività del lavoro svolto dal direttore sportivo Ivano Pastore, in sinergia con il direttore generale Alessandro Zarbano”, le parole di Grella. Cicerelli aggiunge: “Ringrazio la società, per questo concreto attestato di stima, e tutti i tifosi che mi hanno manifestato grande affetto. Mister Toscano ha offerto a tutta la squadra una traccia chiara e forte fin dai primi giorni di questo pre-campionato: tocca a noi, adesso, migliorarci ogni giorno. Forza Catania!”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
LO MONACO – Il Catania FC: “Auguri di pronta guarigione”
Articolo successivo
VERSO CATANIA-VALLETTA: cenni di storia sul club maltese
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

MERCATO: Catania, quali i prossimi rinnovi?

Redazione - 0
Il raggiungimento dell'accordo con Emmanuele Cicerelli per il prolungamento del contratto col Catania di un ulteriore anno (giugno 2027) non sarà l'unico. Nell'attuale organico...

RANIERI (agente Fifa): “Salernitana, Benevento e Catania protagoniste. Mercato calmo fino a Ferragosto, poi sarà valzer delle punte”

MERCATO: Serie C girone C, le ufficialità del fine settimana (9/10 agosto)

MERCATO: Catania, ci sarà qualche uscita a sorpresa?

D’AUSILIO: conosciamo meglio le caratteristiche tecniche del giocatore

Seguici su Facebook

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Realizzazione Siti Web