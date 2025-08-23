sabato, 23 Agosto 2025
HomeCatania NewsAllenamentiROLFINI: l'attaccante sarà disponibile per Cavese-Catania?
Catania NewsAllenamentiFocusPrimo Piano

ROLFINI: l’attaccante sarà disponibile per Cavese-Catania?

Redazione
By Redazione
0
41
foto Catania FC

Rottura di alcune fibre che compongono il muscolo, causata da movimenti esplosivi, sforzi intensi o movimenti improvvisi che superano la capacità di resistenza del muscolo. Trattasi di distrazione muscolare, infortunio che ha colpito le scorse settimane Alex Rolfini, costretto a saltare anche parte del ritiro pre campionato svolto dalla squadra rossazzurra a Norcia. L’ex attaccante del Vicenza non è stato inserito neanche nell’elenco dei convocati per l’esordio in campionato col Foggia. Il completo recupero del giocatore classe 1996, comunque, è vicino. Rolfini potrebbe essere disponibile in occasione della successiva gara stagionale in programma sabato 30 agosto in Campania contro la Cavese.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
MERCATO: D’Andrea, game over. Definitivamente in uscita dal Catania
Articolo successivo
VERSO CATANIA-FOGGIA: campionato al via, partire subito forte. Le ipotesi di formazione
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici su Facebook

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Realizzazione Siti Web