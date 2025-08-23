ROLFINI: l’attaccante sarà disponibile per Cavese-Catania?

Rottura di alcune fibre che compongono il muscolo, causata da movimenti esplosivi, sforzi intensi o movimenti improvvisi che superano la capacità di resistenza del muscolo. Trattasi di distrazione muscolare, infortunio che ha colpito le scorse settimane Alex Rolfini, costretto a saltare anche parte del ritiro pre campionato svolto dalla squadra rossazzurra a Norcia. L’ex attaccante del Vicenza non è stato inserito neanche nell’elenco dei convocati per l’esordio in campionato col Foggia. Il completo recupero del giocatore classe 1996, comunque, è vicino. Rolfini potrebbe essere disponibile in occasione della successiva gara stagionale in programma sabato 30 agosto in Campania contro la Cavese.

