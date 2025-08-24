domenica, 24 Agosto 2025
ROLFINI – «Suo il gol più veloce»: quando un giovanissimo tifoso del Vicenza corresse il parroco durante una messa

foto Catania FC

C’è un aspetto curioso che si riferisce al periodo di militanza al Vicenza di Alex Rolfini, attaccante svincolatosi proprio dai biancorossi quest’anno e che oggi milita nel Catania. L’anno scorso Michele Ervetti, giovanissimo tifoso del Vicenza che a giugno 2024 nel periodo degli europei di calcio disputati in Germania stava assistendo a una messa nel Bassanese, dopo un’affermazione del sacerdote che diceva che il gol più veloce l’avesse fatto l’albanese Bajrami durante Italia-Albania del 15 giugno 2024 allo stadio Signal Iduna Park (Westfalenstadion) di Dortmund, dai primi banchi dove era seduto prese la parola correggendo il prete. Precisando che il gol più veloce portava la firma di Alex Rolfini il 6 agosto 2022, durante l’amichevole Vicenza 1-6 Milan.

«Alla fine della messa ci siamo messi a chiacchierare e ho raccontato al sacerdote di Vicenza-Milan. Mi sono divertito molto durante quell’amichevole, ero nei Distinti e avevo una fila di tifosi milanisti alle spalle. Ha segnato Rolfini, il mio giocatore preferito», le parole del giovane tifoso che, in seguito, ha avuto modo d’incontrare lo stesso Rolfini, il quale gli ha consegnato la sua maglia nel periodo delle festività natalizie. Un regalo stupendo sotto l’albero per il piccolo sostenitore del Vicenza. L’attaccante classe 1996 durante il periodo di militanza in biancorosso è andato in gol 23 volte con 6 assist realizzati.

VIDEO: Vicenza-Milan, gli highlights

Articolo precedente
SERIE C – Sforzini: “Girone C livellato verso l’alto, il Catania ha aggiunto qualità”
