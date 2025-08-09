SALVINI (ex compagno di squadra di Raimo): “Ha sempre creduto in se stesso. Grande predisposizione al lavoro”

Ranieri Salvini ha concesso un’intervista a Mi-Tomorrow ha parlato anche del suo rapporto con il laterale destro del Catania Alessandro Raimo, che ben conosce per avere giocato con lui nelle giovanili della Fiorentina:

“Ho giocato nella primavera della Fiorentina, condividendo lo spogliatoio con ragazzi come Zaniolo e Sottil. Tra gli altri c’era anche Alessandro Raimo, che oggi gioca nel Catania. Essendo nipote di Aldo Agroppi – ex bandiera del Torino tra gli anni ’60 e ’70 – ha sempre avuto una forte cultura calcistica familiare e una grande predisposizione al lavoro. Questo lo ha portato a diventare un professionista. Più che il talento, è stata la sua testa a farlo arrivare dove è oggi. È un giocatore molto forte fisicamente, ma ci sono stati momenti nel settore giovanile in cui non giocava. Nonostante ciò, ha sempre creduto in se stesso”.

