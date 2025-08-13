mercoledì, 13 Agosto 2025
SERIE B: da Catania a Mantova, Castellini sceglie ancora la numero 27 dal significato speciale

Il numero 27 si conferma ben presente nella vita e nella carriera di Alessio Castellini, calciatore messosi in luce a Catania, tanto da guadagnarsi per la seconda stagione di fila la chiamata dalla B, stavolta con l’obiettivo di giocare con continuità dopo qualche apparizione al Pisa. La scelta è ricaduta ancora sullo stesso numero di maglia indossato fin dai tempi di Catania.

“Mi sta portando bene – ha spiegato più volte il difensore – Diciamo che è una storia particolare. Decisi il 27 luglio di andare a Catania e proprio il 27 era il numero dello storico capitano rossazzurro Marco Biagianti. A gennaio di quest’anno c’erano delle squadre interessate a me, tra cui il Pisa, l’unica in cui il 27 era libero. Successivamente a Mantova il 27 giugno c’è stata la conferma che sarei arrivato. E’ il mio numero fortunato”. Oggi il cartellino di Castellini appartiene ancora al Catania ma, in caso di salvezza dei virgiliani in cadetteria, verrebbe automaticamente riscattato dal Mantova.

