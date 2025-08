SERIE C – Andreoletti (all. Padova): “Salto in B, Benevento grande favorita. Se la giocherà con Catania e Salernitana”

Matteo Andreoletti, attuale allenatore del Padova mette Catania, Salernitana e Benevento in lotta per la promozione diretta in Serie B, soprattutto i sanniti. Queste le sue parole a Il Mattino: “Il Benevento partirà come la grande favorita, sono arrivati tanti calciatori importanti, ha una proprietà forte e un allenatore esperto, abituato a vincere. Sarà una grande responsabilità, perché non sempre vince la più forte, bensì quella che ha più fame. Con i giallorossi se la giocheranno Salernitana e Catania. In Serie C non si vince con le figurine, ma con giocatori di categoria che hanno la fame giusta”.

