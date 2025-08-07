giovedì, 7 Agosto 2025
SERIE C – Buscè (all. Cosenza): “Leonardi ragazzo con doti, può fare bene”

Redazione
By Redazione
foto Repubblica Palermo

Antonio Buscè, attuale tecnico del Cosenza che ha avuto modo di allenarlo in questi mesi a Rimini, ha parlato così ai microfoni di centotrentuno.com dell’attaccante catanese Simone Leonardi, che il Catania potrebbe riportare nella città dell’Elefante:

“E’ un profilo giovane, ha esordito e ha segnato con la Sampdoria. Quando un 2005, quindi un 19enne, segna in Serie B attira logicamente l’attenzione. Io ho avuto il piacere di lavorare con chi era a Genova, quindi il direttore sportivo Accardi e il suo vice Colucci. La volontà della Sampdoria era quella di farlo lavorare con un allenatore bravo con i giovani, quindi con me. C’è stata la chiusura del cerchio perché sono venute incontro entrambe le volontà ed è approdato nella mia squadra. Il tempo è stato poco, perché è arrivato a gennaio con il campionato che termina ad aprile. Ha avuto le sue possibilità, ma si vede che deve approcciarsi bene nel mondo dei grandi. La Serie C è difficile, ancor di più lo sono la B e la A. Però un ragazzo con le sue doti, nonostante lo scoglio dell’esordire tra i grandi, può fare bene se si alza il livello della qualità. Poi mentalmente tutto sta al ragazzo, perché sui giovani c’è da fare un lavoro non indifferente in questo senso”.

