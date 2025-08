SERIE C: Caturano avvistato a Catania, non è una novità…

L’attaccante del Potenza Salvatore Caturano domenica mattina ha pubblicato sulla propria pagina social una foto rivelando la sua presenza a Catania in un noto locale del centro mentre gustava una granita. Non è una novità. Quando ha la possibilità di farlo, infatti, è risaputo che Caturano raggiunga piacevolmente la città dell’Elefante trascorrendo il tempo libero con la compagna di origini catanesi. C’è chi immagina un possibile indizio in chiave mercato, accostando il giocatore al club rossazzurro, ma anche in questo caso sembra essersi trattato di una casualità.

Qualche anno fa è stato davvero vicino al Catania, poi non se ne fece nulla, anche se spesso radiomercato lo ha avvicinato agli etnei. A gennaio di quest’anno, invece, il Trapani gli ha offerto l’opportunità concreta di trasferirsi nella sponda granata della Sicilia formulando una proposta molto allettante. Il Potenza, tuttavia, discusse e raggiunse ben presto con il bomber classe 1990 l’accordo per il prolungamento del contratto con la possibilità di chiudere la carriera da calciatore in terra lucana e di proseguire il rapporto affidandogli un ruolo nell’ambito della società rossoblu in futuro.

