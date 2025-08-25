SERIE C – Conti (ex D.S. Crotone): “Catania e Vicenza devono fare un campionato di vertice”

Fabio Massimo Conti, ex direttore sportivo di Fermana, Crotone e SPAL, commenta le ambizioni di piazze importanti come Catania e Vicenza nel campionato di Serie C, entrambe reduci da successi roboanti all’esordio. Queste le sue parole a TMW Radio:

“Quando ti chiami Catania, quando ti chiami Vicenza e mi sei in Serie C è normale che la pressione è talmente alta che sei quasi costretto a giocare ogni partita per vincere. Vicenza e Catania ieri si sono imposte rispettivamente con 5-0 e 6-0, ma al netto di questo sanno già che dovranno fare un campionato di vertice, anche se la storia della Serie C insegna che di scontato non c’è mai nulla: è un campionato molto difficile, molto tosto, le insidie sono sempre dietro l’angolo, e non solamente contro squadre che puntano magari a vincere, ma anche quando vai a giocare soprattutto fuori casa contro le neo promosse. Ogni gara poi fa storia a sé, forse come in nessun’altra categoria, ma questa è anche un po’ la bellezza del campionato. Dove per altro viene promossa solo la prima di ogni girone, e solo un’altra mediante i playoff”.

